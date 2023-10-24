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Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию с заложниками в Газе - РИА Новости, 24.10.2023
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20:36 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/bogdanov-1905033120.html
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию с заложниками в Газе
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию с заложниками в Газе - РИА Новости, 24.10.2023
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию с заложниками в Газе
Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви эскалацию палестино-израильского конфликта, отметив важность... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T20:36
2023-10-24T20:36
в мире
израиль
россия
михаил богданов
хамас
москва
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви эскалацию палестино-израильского конфликта, отметив важность поддержания контактов для освобождения заложников в Газе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ."В ходе беседы обсуждалась складывающаяся обстановка на Ближнем Востоке в свете продолжающейся эскалации вооруженного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта. В данном контексте была отмечена важность поддержания активных российско-израильских контактов е интересах скорейшего решения вопросов освобождения заложников и предоставления коридора безопасности для эвакуации иностранных граждан из сектора Газа, а также обеспечения доставки гуманитарных грузов для пострадавшего населения", - говорится в заявлении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231024/rezolyutsiya-1905027461.html
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в мире, израиль, россия, михаил богданов, хамас, москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Израиль, Россия, Михаил Богданов, ХАМАС, Москва, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию с заложниками в Газе

МИД: дипломаты России и Израиля обсудили вопросы освобождения заложников в Газе

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви эскалацию палестино-израильского конфликта, отметив важность поддержания контактов для освобождения заложников в Газе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся обстановка на Ближнем Востоке в свете продолжающейся эскалации вооруженного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта. В данном контексте была отмечена важность поддержания активных российско-израильских контактов е интересах скорейшего решения вопросов освобождения заложников и предоставления коридора безопасности для эвакуации иностранных граждан из сектора Газа, а также обеспечения доставки гуманитарных грузов для пострадавшего населения", - говорится в заявлении.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе
24 октября, 19:53
 
В миреИзраильРоссияМихаил БогдановХАМАСМоскваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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