https://ria.ru/20231024/boeviki-1904901938.html

Рогов сообщил об ударе по боевикам иностранного легиона в Запорожье

Рогов сообщил об ударе по боевикам иностранного легиона в Запорожье - РИА Новости, 24.10.2023

Рогов сообщил об ударе по боевикам иностранного легиона в Запорожье

Ракетным ударом в городе Запорожье уничтожено расположение боевиков иностранного легиона, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:02

2023-10-24T13:02

2023-10-24T13:02

специальная военная операция на украине

запорожье

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Ракетным ударом в городе Запорожье уничтожено расположение боевиков иностранного легиона, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что во вторник в Запорожье прозвучала серия взрывов. "По предварительным данным, сегодня в результате точного ракетного удара во временно оккупированном нацистами городе Запорожье уничтожено расположение боевиков иностранного легиона, а также склад с боеприпасами", - написал Рогов.

запорожье

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, владимир рогов