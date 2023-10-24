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Рогов сообщил об ударе по боевикам иностранного легиона в Запорожье - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/boeviki-1904901938.html
Рогов сообщил об ударе по боевикам иностранного легиона в Запорожье
Рогов сообщил об ударе по боевикам иностранного легиона в Запорожье - РИА Новости, 24.10.2023
Рогов сообщил об ударе по боевикам иностранного легиона в Запорожье
Ракетным ударом в городе Запорожье уничтожено расположение боевиков иностранного легиона, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:02
2023-10-24T13:02
специальная военная операция на украине
запорожье
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Ракетным ударом в городе Запорожье уничтожено расположение боевиков иностранного легиона, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что во вторник в Запорожье прозвучала серия взрывов. "По предварительным данным, сегодня в результате точного ракетного удара во временно оккупированном нацистами городе Запорожье уничтожено расположение боевиков иностранного легиона, а также склад с боеприпасами", - написал Рогов.
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запорожье, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Владимир Рогов
Рогов сообщил об ударе по боевикам иностранного легиона в Запорожье

Рогов: предварительно, в Запорожье уничтожили боевиков иностранного легиона

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Ракетным ударом в городе Запорожье уничтожено расположение боевиков иностранного легиона, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что во вторник в Запорожье прозвучала серия взрывов.
"По предварительным данным, сегодня в результате точного ракетного удара во временно оккупированном нацистами городе Запорожье уничтожено расположение боевиков иностранного легиона, а также склад с боеприпасами", - написал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВладимир Рогов
 
 
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