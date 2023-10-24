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Рогов сообщил об ударе по боевикам иностранного легиона в Запорожье
Рогов сообщил об ударе по боевикам иностранного легиона в Запорожье - РИА Новости, 24.10.2023
Рогов сообщил об ударе по боевикам иностранного легиона в Запорожье
Ракетным ударом в городе Запорожье уничтожено расположение боевиков иностранного легиона, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:02
2023-10-24T13:02
2023-10-24T13:02
специальная военная операция на украине
запорожье
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Ракетным ударом в городе Запорожье уничтожено расположение боевиков иностранного легиона, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что во вторник в Запорожье прозвучала серия взрывов. "По предварительным данным, сегодня в результате точного ракетного удара во временно оккупированном нацистами городе Запорожье уничтожено расположение боевиков иностранного легиона, а также склад с боеприпасами", - написал Рогов.
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запорожье, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Владимир Рогов
Рогов сообщил об ударе по боевикам иностранного легиона в Запорожье
Рогов: предварительно, в Запорожье уничтожили боевиков иностранного легиона