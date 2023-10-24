https://ria.ru/20231024/blokirovka-1905025466.html

В Молдавии раскритиковали блокировку сайтов российских СМИ

В Молдавии раскритиковали блокировку сайтов российских СМИ - РИА Новости, 24.10.2023

В Молдавии раскритиковали блокировку сайтов российских СМИ

Экс-премьер Молдавии Александр Муравский раскритиковал очередную блокировку сайтов российских СМИ в стране, по его словам, граждан лишают права самостоятельно... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:43

2023-10-24T19:43

2023-10-24T19:43

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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Александр Муравский раскритиковал очередную блокировку сайтов российских СМИ в стране, по его словам, граждан лишают права самостоятельно давать оценку событиям, что позволяет считать фейком любую критику России со стороны молдавских властей. Ранее во вторник служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать на территории республики более 20 сайтов российских СМИ, соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства. Речь идет о блокировании доступа пользователей из Молдавии к сайтам "Первого канала", НТВ, телеканала "Россия-1", телеканала "Мир", RT, РЕН ТВ, телеканала "Звезда" и других. "Граждане Молдавии практически полностью отрезаются от получения новостей из российских первоисточников и лишаются возможности самостоятельно оценивать происходящие события на основе анализа альтернативных позиций. Это дает всем разумным людям полное право считать враньем любую негативную информацию о РФ, распространяемую официальными лицами и официозными СМИ Молдавии и их приспешниками", - написал Муравский на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он также отметил, что решение службы информации и безопасности Молдавии дает право гражданам республики называть действующую власть "властью трусливых, умственно ущербных и подлых организмов", с которыми можно и нужно бороться всеми доступными законными методами, поскольку сами политики используют методы беззакония. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903308530.html

https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898882376.html

https://ria.ru/20230828/moldaviya-1892722807.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев