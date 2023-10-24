https://ria.ru/20231024/blinovskaya-1904888259.html
Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Блиновской на три месяца
Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Блиновской на три месяца - РИА Новости, 24.10.2023
Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Блиновской на три месяца
Замоскворецкий суд Москвы продлил еще на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:22
2023-10-24T12:22
2023-10-24T12:30
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил еще на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить срок домашнего ареста Блиновской Елене Олеговне до 26 января", - огласила решение судья Наталья Чепрасова.Срок продления меры пресечения следствие обосновало тем, что по делу необходимо допросить не менее 20 лиц, а также назначить и провести налоговую экспертизу для установления суммы недоимки по делу. Кроме того, нужно продлить действие ареста на имущество.Как заявила сегодня в суде адвокат Наталия Сальникова, в отношении Блиновской начата еще одна налоговая проверка - за 2022 год.В деле задержанной в конце апреля Блиновской фигурируют неуплаченные за 2019-2021 годы налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей.Ранее Сальникова заявила, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с блогером, наложен арест на 64 миллиарда рублей.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.Блиновской запрещено пользоваться связью, в том числе через третьих лиц, и покидать свой дом под Истрой. Ее мужу Алексею избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20231006/sud-1900992478.html
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следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, москва
Шоубиз, Следственный комитет России (СК РФ), Елена Блиновская, Москва
Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Блиновской на три месяца
Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Блиновской до 26 января
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил еще на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок домашнего ареста Блиновской Елене Олеговне до 26 января", - огласила решение судья Наталья Чепрасова.
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Срок продления меры пресечения следствие обосновало тем, что по делу необходимо допросить не менее 20 лиц, а также назначить и провести налоговую экспертизу для установления суммы недоимки по делу. Кроме того, нужно продлить действие ареста на имущество.
Как заявила сегодня в суде адвокат Наталия Сальникова, в отношении Блиновской начата еще одна налоговая проверка - за 2022 год.
В деле задержанной в конце апреля Блиновской фигурируют неуплаченные за 2019-2021 годы налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей.
Ранее Сальникова заявила, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с блогером, наложен арест на 64 миллиарда рублей.
По данным СК
, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Блиновской запрещено пользоваться связью, в том числе через третьих лиц, и покидать свой дом под Истрой
. Ее мужу Алексею избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
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