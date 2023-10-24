Рейтинг@Mail.ru
Против блогера Блиновской начали еще одну налоговую проверку - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:56 24.10.2023 (обновлено: 12:46 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/blinovskaya-1904880852.html
Против блогера Блиновской начали еще одну налоговую проверку
Против блогера Блиновской начали еще одну налоговую проверку - РИА Новости, 24.10.2023
Против блогера Блиновской начали еще одну налоговую проверку
Следственный комитет запросил проведение комплексной налоговой проверки счетов блогера Елены Блиновской, чтобы выяснить размер недоимки в период с 2019 по 2022... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:56
2023-10-24T12:46
шоубиз
елена блиновская
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904870968_0:0:3152:1772_1920x0_80_0_0_5f30b8de58592f79daba6d5522f9c499.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следственный комитет запросил проведение комплексной налоговой проверки счетов блогера Елены Блиновской, чтобы выяснить размер недоимки в период с 2019 по 2022 год, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается вопрос о мере пресечения фигурантке дела."Необходимо назначить и провести сложную налоговую экспертизу", — заявила следователь.В деле Блиновской фигурируют неуплаченные за 2019-2021 годы налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. Как сообщила ее адвокат Наталия Сальникова, начата еще одна налоговая проверка за 2022 год.Блиновская находится под домашним арестом. Сегодня суд продлил меру пресечения еще на три месяца.Как ранее заявляла Сальникова, суд арестовал активы блогера и имущество связанных с ней компаний примерно на 64 миллиарда рублей. На момент вынесения решения были арестованы 50 банковских счетов.При этом сумма претензий прокуратуры к ней кратно меньше — 918 миллионов рублей. На сегодняшний день, по заявлению защиты, находящаяся под домашним арестом Блиновская доплатила 55 миллионов рублей налогов.По данным СК, Блиновская уходила от уплаты налогов с доходов от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ. Часть ущерба, а именно 43 миллиона рублей, Блиновская отмыла, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года, полагает следствие.Вторым фигурантом дела стал муж блогера Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230914/shtrafy-1896421166.html
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904870968_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0812d261393d09790ba9b16a87159b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена блиновская, москва
Шоубиз, Елена Блиновская, Москва
Против блогера Блиновской начали еще одну налоговую проверку

Адвокат: против Блиновской начали еще одну налоговую проверку за 2022 год

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская и ее адвокат Наталья Сальникова в Замоскворецком суде Москвы
Блогер Елена Блиновская и ее адвокат Наталья Сальникова в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская и ее адвокат Наталья Сальникова в Замоскворецком суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следственный комитет запросил проведение комплексной налоговой проверки счетов блогера Елены Блиновской, чтобы выяснить размер недоимки в период с 2019 по 2022 год, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается вопрос о мере пресечения фигурантке дела.
"Необходимо назначить и провести сложную налоговую экспертизу", — заявила следователь.
В деле Блиновской фигурируют неуплаченные за 2019-2021 годы налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. Как сообщила ее адвокат Наталия Сальникова, начата еще одна налоговая проверка за 2022 год.
Блиновская находится под домашним арестом. Сегодня суд продлил меру пресечения еще на три месяца.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Фигурантов дела о взломе телеграм-канала Блиновской оштрафовали
14 сентября, 22:27
Как ранее заявляла Сальникова, суд арестовал активы блогера и имущество связанных с ней компаний примерно на 64 миллиарда рублей. На момент вынесения решения были арестованы 50 банковских счетов.
При этом сумма претензий прокуратуры к ней кратно меньше — 918 миллионов рублей. На сегодняшний день, по заявлению защиты, находящаяся под домашним арестом Блиновская доплатила 55 миллионов рублей налогов.
По данным СК, Блиновская уходила от уплаты налогов с доходов от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ. Часть ущерба, а именно 43 миллиона рублей, Блиновская отмыла, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года, полагает следствие.
Вторым фигурантом дела стал муж блогера Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
Блогер Устархан Бекмурзаев в образе человека-паука в вагоне московского метро - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
"За тобой рано или поздно придут": за чей счет пополнят бюджет России
8 мая, 08:00
 
ШоубизЕлена БлиновскаяМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала