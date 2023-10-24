https://ria.ru/20231024/blinovskaya-1904880852.html
Против блогера Блиновской начали еще одну налоговую проверку
Против блогера Блиновской начали еще одну налоговую проверку - РИА Новости, 24.10.2023
Против блогера Блиновской начали еще одну налоговую проверку
Следственный комитет запросил проведение комплексной налоговой проверки счетов блогера Елены Блиновской, чтобы выяснить размер недоимки в период с 2019 по 2022... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:56
2023-10-24T11:56
2023-10-24T12:46
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следственный комитет запросил проведение комплексной налоговой проверки счетов блогера Елены Блиновской, чтобы выяснить размер недоимки в период с 2019 по 2022 год, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается вопрос о мере пресечения фигурантке дела."Необходимо назначить и провести сложную налоговую экспертизу", — заявила следователь.В деле Блиновской фигурируют неуплаченные за 2019-2021 годы налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. Как сообщила ее адвокат Наталия Сальникова, начата еще одна налоговая проверка за 2022 год.Блиновская находится под домашним арестом. Сегодня суд продлил меру пресечения еще на три месяца.Как ранее заявляла Сальникова, суд арестовал активы блогера и имущество связанных с ней компаний примерно на 64 миллиарда рублей. На момент вынесения решения были арестованы 50 банковских счетов.При этом сумма претензий прокуратуры к ней кратно меньше — 918 миллионов рублей. На сегодняшний день, по заявлению защиты, находящаяся под домашним арестом Блиновская доплатила 55 миллионов рублей налогов.По данным СК, Блиновская уходила от уплаты налогов с доходов от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ. Часть ущерба, а именно 43 миллиона рублей, Блиновская отмыла, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года, полагает следствие.Вторым фигурантом дела стал муж блогера Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230914/shtrafy-1896421166.html
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елена блиновская, москва
Шоубиз, Елена Блиновская, Москва
Против блогера Блиновской начали еще одну налоговую проверку
Адвокат: против Блиновской начали еще одну налоговую проверку за 2022 год
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следственный комитет запросил проведение комплексной налоговой проверки счетов блогера Елены Блиновской, чтобы выяснить размер недоимки в период с 2019 по 2022 год, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается вопрос о мере пресечения фигурантке дела.
"Необходимо назначить и провести сложную налоговую экспертизу", — заявила следователь.
В деле Блиновской фигурируют неуплаченные за 2019-2021 годы налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. Как сообщила ее адвокат Наталия Сальникова, начата еще одна налоговая проверка за 2022 год.
Блиновская находится под домашним арестом. Сегодня суд продлил меру пресечения еще на три месяца.
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Как ранее заявляла Сальникова, суд арестовал активы блогера и имущество связанных с ней компаний примерно на 64 миллиарда рублей. На момент вынесения решения были арестованы 50 банковских счетов.
При этом сумма претензий прокуратуры к ней кратно меньше — 918 миллионов рублей. На сегодняшний день, по заявлению защиты, находящаяся под домашним арестом Блиновская доплатила 55 миллионов рублей налогов.
По данным СК
, Блиновская уходила от уплаты налогов с доходов от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ. Часть ущерба, а именно 43 миллиона рублей, Блиновская отмыла, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года, полагает следствие.
Вторым фигурантом дела стал муж блогера Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
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