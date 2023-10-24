https://ria.ru/20231024/blagoustroystvo-1904997763.html

Руденя: в Верхневолжье благоустроят 65 общественных территорий в 2024 году

Руденя: в Верхневолжье благоустроят 65 общественных территорий в 2024 году - РИА Новости, 24.10.2023

Руденя: в Верхневолжье благоустроят 65 общественных территорий в 2024 году

В Тверской области в 2024 году благоустроят 65 общественных территорий по федеральному проекту "Формирование современной городской среды" национального проекта... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:00

2023-10-24T18:00

2023-10-24T18:00

тверская область

игорь руденя

тверская область

благоустройство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904997175_0:84:1800:1098_1920x0_80_0_0_ff75d0a8b1f19830f7a89935c5059bf3.jpg

ТВЕРЬ, 24 окт – РИА Новости. В Тверской области в 2024 году благоустроят 65 общественных территорий по федеральному проекту "Формирование современной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства. На заседании правительства Тверской области во вторник, которое провел губернатор Игорь Руденя, утвержден перечень из 65 общественных территорий в 37 муниципалитетах, а также средства на реализацию проектов. В общей сложности в 2024 году предполагается реализовать проекты благоустройства 15 дворовых территорий и 50 общественных пространств – это 14 улиц, 11 площадей, восемь парков, восемь скверов, шесть набережных, две площадки, один мемориал. На реализацию проектов предусмотрено 323,8 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. "С декабря текущего года будут вестись основные процедуры. Готовность к началу благоустройства должна быть обеспечена уже в марте 2024 года. Важно не затягивать эту работу, а делать максимально быстро и комфортно для жителей, чтобы эти объекты вовремя сдать", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. В региональную программу на 2024 год вошли 19 объектов, которые определили жители Верхневолжья в ходе рейтингового голосования, которое проводилось с 15 апреля по 31 мая этого года. Свои голоса тогда отдали более 67 тысяч человек. Также в следующем году в Тверской области начнется реализация проектов – победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Торжке будет благоустроена одна из главных площадей города - площадь 9 Января. В Удомле выполнят третий этап работ в парковой зоне по улице Венецианова, Бежецк ждет реконструкция центральной Советской площади, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231004/gazoprovod-1900518593.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, тверская область, благоустройство