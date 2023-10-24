Смоленская область увеличит на треть объем средств на поддержку бизнеса
Одна из улиц Смоленска. Архивное фото
СМОЛЕНСК, 24 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области в 2024 году увеличит на треть объем средств на поддержку малого и среднего бизнеса, направив на эти цели более 280 миллионов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
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"Объемы поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году вырастут на треть. Направим на эти цели более 280 миллионов рублей", - написал Анохин.
Он отметил, что правительство региона реализует ряд мер по поддержке бизнеса. Так, повышен больше чем втрое размер трехпроцентного микрозайма "СТАРТАП" в областном фонде поддержки предпринимательства - со 150 тысяч до 500 тысяч рублей.
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"С января текущего года для тех компаний, кто в 2023-2024 годах приобрел или планирует купить в лизинг оборудование, увеличим бюджет на лизинговую поддержку в 10 раз - до 100 миллионов рублей", - сообщил губернатор.
По словам Анохина, во всех районах области будет введена грантовая программа для начинающих предпринимателей "Первый старт". Также правительство региона продолжит компенсировать часть затрат на технологическое подключение к электросетям.
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"По поручению нашего президента на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности будет дополнительно направлено 150 миллионов рублей. Это позволит существенно расширить перечень предприятий, которые смогут получить льготные кредиты до 5% годовых. Благодарен Владимиру Владимировичу Путину за внимание к нашему региону и оказанную поддержку!", - написал Василий Анохин.