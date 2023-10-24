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Смоленская область увеличит на треть объем средств на поддержку бизнеса - РИА Новости, 24.10.2023
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Смоленская область
 
19:25 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/biznes-1905022604.html
Смоленская область увеличит на треть объем средств на поддержку бизнеса
Смоленская область увеличит на треть объем средств на поддержку бизнеса - РИА Новости, 24.10.2023
Смоленская область увеличит на треть объем средств на поддержку бизнеса
Правительство Смоленской области в 2024 году увеличит на треть объем средств на поддержку малого и среднего бизнеса, направив на эти цели более 280 миллионов... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T19:25
2023-10-24T19:25
смоленская область
экономика
смоленская область
василий анохин
фонд развития промышленности
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СМОЛЕНСК, 24 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области в 2024 году увеличит на треть объем средств на поддержку малого и среднего бизнеса, направив на эти цели более 280 миллионов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.&quot;Объемы поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году вырастут на треть. Направим на эти цели более 280 миллионов рублей&quot;, - написал Анохин.Он отметил, что правительство региона реализует ряд мер по поддержке бизнеса. Так, повышен больше чем втрое размер трехпроцентного микрозайма "СТАРТАП" в областном фонде поддержки предпринимательства - со 150 тысяч до 500 тысяч рублей. "С января текущего года для тех компаний, кто в 2023-2024 годах приобрел или планирует купить в лизинг оборудование, увеличим бюджет на лизинговую поддержку в 10 раз - до 100 миллионов рублей", - сообщил губернатор. По словам Анохина, во всех районах области будет введена грантовая программа для начинающих предпринимателей "Первый старт". Также правительство региона продолжит компенсировать часть затрат на технологическое подключение к электросетям. "По поручению нашего президента на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности будет дополнительно направлено 150 миллионов рублей. Это позволит существенно расширить перечень предприятий, которые смогут получить льготные кредиты до 5% годовых. Благодарен Владимиру Владимировичу Путину за внимание к нашему региону и оказанную поддержку!", - написал Василий Анохин.
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экономика, смоленская область, василий анохин, фонд развития промышленности
Смоленская область, Экономика, Смоленская область, Василий Анохин, Фонд развития промышленности

Смоленская область увеличит на треть объем средств на поддержку бизнеса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОдна из улиц Смоленска
Одна из улиц Смоленска - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Одна из улиц Смоленска. Архивное фото
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СМОЛЕНСК, 24 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области в 2024 году увеличит на треть объем средств на поддержку малого и среднего бизнеса, направив на эти цели более 280 миллионов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
«

"Объемы поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году вырастут на треть. Направим на эти цели более 280 миллионов рублей", - написал Анохин.

Он отметил, что правительство региона реализует ряд мер по поддержке бизнеса. Так, повышен больше чем втрое размер трехпроцентного микрозайма "СТАРТАП" в областном фонде поддержки предпринимательства - со 150 тысяч до 500 тысяч рублей.
«
"С января текущего года для тех компаний, кто в 2023-2024 годах приобрел или планирует купить в лизинг оборудование, увеличим бюджет на лизинговую поддержку в 10 раз - до 100 миллионов рублей", - сообщил губернатор.
По словам Анохина, во всех районах области будет введена грантовая программа для начинающих предпринимателей "Первый старт". Также правительство региона продолжит компенсировать часть затрат на технологическое подключение к электросетям.
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«
"По поручению нашего президента на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности будет дополнительно направлено 150 миллионов рублей. Это позволит существенно расширить перечень предприятий, которые смогут получить льготные кредиты до 5% годовых. Благодарен Владимиру Владимировичу Путину за внимание к нашему региону и оказанную поддержку!", - написал Василий Анохин.
 
Смоленская областьЭкономикаСмоленская областьВасилий АнохинФонд развития промышленности
 
 
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