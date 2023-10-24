https://ria.ru/20231024/biznes-1905022604.html

Смоленская область увеличит на треть объем средств на поддержку бизнеса

Смоленская область увеличит на треть объем средств на поддержку бизнеса - РИА Новости, 24.10.2023

Смоленская область увеличит на треть объем средств на поддержку бизнеса

Правительство Смоленской области в 2024 году увеличит на треть объем средств на поддержку малого и среднего бизнеса, направив на эти цели более 280 миллионов... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:25

2023-10-24T19:25

2023-10-24T19:25

смоленская область

экономика

смоленская область

василий анохин

фонд развития промышленности

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СМОЛЕНСК, 24 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области в 2024 году увеличит на треть объем средств на поддержку малого и среднего бизнеса, направив на эти цели более 280 миллионов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."Объемы поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году вырастут на треть. Направим на эти цели более 280 миллионов рублей", - написал Анохин.Он отметил, что правительство региона реализует ряд мер по поддержке бизнеса. Так, повышен больше чем втрое размер трехпроцентного микрозайма "СТАРТАП" в областном фонде поддержки предпринимательства - со 150 тысяч до 500 тысяч рублей. "С января текущего года для тех компаний, кто в 2023-2024 годах приобрел или планирует купить в лизинг оборудование, увеличим бюджет на лизинговую поддержку в 10 раз - до 100 миллионов рублей", - сообщил губернатор. По словам Анохина, во всех районах области будет введена грантовая программа для начинающих предпринимателей "Первый старт". Также правительство региона продолжит компенсировать часть затрат на технологическое подключение к электросетям. "По поручению нашего президента на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности будет дополнительно направлено 150 миллионов рублей. Это позволит существенно расширить перечень предприятий, которые смогут получить льготные кредиты до 5% годовых. Благодарен Владимиру Владимировичу Путину за внимание к нашему региону и оказанную поддержку!", - написал Василий Анохин.

https://ria.ru/20231023/finansirovanie-1904792039.html

смоленская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, смоленская область, василий анохин, фонд развития промышленности