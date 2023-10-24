https://ria.ru/20231024/biznes-1904910876.html

На МСП.РФ открыт специальный раздел для поддержки бизнеса в новых регионах

На МСП.РФ открыт специальный раздел для поддержки бизнеса в новых регионах - РИА Новости, 24.10.2023

На МСП.РФ открыт специальный раздел для поддержки бизнеса в новых регионах

На Цифровой платформе МСП.РФ открыт раздел для предпринимателей новых регионов, объединяющий всю необходимую информацию и сервисы для малого и среднего бизнеса... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:29

2023-10-24T13:29

2023-10-24T13:29

корпорация мсп

поддержка бизнеса

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ открыт раздел для предпринимателей новых регионов, объединяющий всю необходимую информацию и сервисы для малого и среднего бизнеса четырех субъектов РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. "Раздел "Поддержка предпринимателей новых регионов" создан для удобства представителей местного бизнеса, с которыми мы постоянно держим обратную связь. Теперь в одном месте на Цифровой платформе МСП.РФ собраны сервисы и меры поддержки, наиболее востребованные именно в этих регионах. Плюс ответы на самые частые вопросы: как зарегистрировать бизнес, как стать субъектом МСП, где получить кредит на льготных условиях и так далее", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Как отметили в КМСП, сегодня в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях зарегистрировано 90,6 тысячи субъектов МСП. С целью упростить и ускорить процесс интеграции местного бизнеса в российское правовое поле и экономику специально для предпринимателей Корпорация запускает на Цифровой платформе регулярные обучающие вебинары."Мы отобрали темы и вопросы, о которых нас просили рассказать сами представители бизнеса новых территорий. В первоочередной список вошли регистрация предпринимательской деятельности, кадровое делопроизводство, налоговый учет, сертификация, особенности ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов. В дальнейшем мы будем расширять перечень тем с ориентиром на запросы предпринимателей этих регионов", — пояснил Исаевич. Расписание вебинаров и их тематика, а также ссылки для регистрации публикуются заранее и доступны пользователям Цифровой платформы МСП.РФ в разделе "Поддержка предпринимателей новых регионов". Цифровая платформа МСП.РФ разработана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231019/biznes-1903670267.html

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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