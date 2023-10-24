https://ria.ru/20231024/belorussiya-1904857712.html
В армии Белоруссии начался сбор командного состава
В армии Белоруссии начался сбор командного состава - РИА Новости, 24.10.2023
В армии Белоруссии начался сбор командного состава
Оперативный сбор командного состава вооруженных сил проходит в Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны страны. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:27
2023-10-24T10:27
2023-10-24T10:27
белоруссия
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МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Оперативный сбор командного состава вооруженных сил проходит в Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны страны. "В эти минуты начался оперативный сбор командного состава вооруженных сил. В мероприятии принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей и другие должностные лица", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства. Поясняется, что цель сбора – выработка единых подходов к обучению должностных лиц органов военного управления и войск с учетом направленности подготовки вооруженных сил, организации повседневной деятельности в ходе решения поставленных задач в новом учебном году. Сбор проходит в два этапа. В рамках первого, практического, участники ознакомятся с отдельным вопросами подготовки по предназначению. Также военнослужащих знакомят с особенностями организации тылового обеспечения подразделений в различных условиях обстановки, особенностями действий специальных подразделений, функционированием системы охраны и обороны различных объектов и другими вопросами жизнедеятельности войск. Как отметили в пресс-службе, второй этап – теоретический. В ходе него будет выработано единое понимание общего порядка организации и проведения мероприятий подготовки органов военного управления, войск, решения задач всестороннего обеспечения в новом учебном году. По информации пресс-службы, в конце сбора состоится заседание коллегии министерства обороны, на которой будут подведены итоги подготовки вооруженных сил в 2022/2023 учебном году, а также поставлены задачи на 2023/2024 учебный год.
https://ria.ru/20230824/armiya-1892054828.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
В армии Белоруссии начался сбор командного состава
Командный состав белорусской армии обсудит подготовку войск
МИНСК, 24 окт - РИА Новости.
Оперативный сбор командного состава вооруженных сил проходит в Белоруссии, сообщила пресс-служба
минобороны страны.
"В эти минуты начался оперативный сбор командного состава вооруженных сил. В мероприятии принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей и другие должностные лица", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.
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Поясняется, что цель сбора – выработка единых подходов к обучению должностных лиц органов военного управления и войск с учетом направленности подготовки вооруженных сил, организации повседневной деятельности в ходе решения поставленных задач в новом учебном году.
Сбор проходит в два этапа. В рамках первого, практического, участники ознакомятся с отдельным вопросами подготовки по предназначению. Также военнослужащих знакомят с особенностями организации тылового обеспечения подразделений в различных условиях обстановки, особенностями действий специальных подразделений, функционированием системы охраны и обороны различных объектов и другими вопросами жизнедеятельности войск.
Как отметили в пресс-службе, второй этап – теоретический. В ходе него будет выработано единое понимание общего порядка организации и проведения мероприятий подготовки органов военного управления, войск, решения задач всестороннего обеспечения в новом учебном году.
По информации пресс-службы, в конце сбора состоится заседание коллегии министерства обороны, на которой будут подведены итоги подготовки вооруженных сил в 2022/2023 учебном году, а также поставлены задачи на 2023/2024 учебный год.
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