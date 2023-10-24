https://ria.ru/20231024/avtoprom-1904918996.html
Мантуров отметил хороший рост российского автопрома
Мантуров отметил хороший рост российского автопрома - РИА Новости, 24.10.2023
Мантуров отметил хороший рост российского автопрома
Автомобильная промышленность в России восстановилась и демонстрирует хороший рост показателей, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:53
2023-10-24T13:53
2023-10-24T13:53
экономика
россия
денис мантуров
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Автомобильная промышленность в России восстановилась и демонстрирует хороший рост показателей, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "По автопрому и деревообработке: когда Вы обращали на это внимание в начале года, эти отрасли еще не были в положительной зоне. Сейчас они восстановились, есть хороший рост показателей", - сказал Мантуров, обращаясь к президенту. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь-сентябрь в РФ было продано 761,1 тысячи новых легковых и легких коммерческих машин - это на 51,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом российский авторынок демонстрирует устойчивую тенденцию роста продаж, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление, отмечали в АЕБ. Путин похвалил Мантурова за итоги первого полугодия: "Зафиксировали рост промышленного производства на приличную, достойную величину – 6,2%". Вице-премьер в ответ рассказал о продолжении положительной динамики и напомнил, что Минэкономразвития по итогам 2023 года прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ на 7%.
https://ria.ru/20231016/avtomobili-1902976508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров отметил хороший рост российского автопрома
Мантуров: российский автопром восстановился и демонстрирует хороший рост
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Автомобильная промышленность в России восстановилась и демонстрирует хороший рост показателей, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"По автопрому и деревообработке: когда Вы обращали на это внимание в начале года, эти отрасли еще не были в положительной зоне. Сейчас они восстановились, есть хороший рост показателей", - сказал Мантуров, обращаясь к президенту.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь-сентябрь в РФ было продано 761,1 тысячи новых легковых и легких коммерческих машин - это на 51,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом российский авторынок демонстрирует устойчивую тенденцию роста продаж, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление, отмечали в АЕБ.
Путин похвалил Мантурова за итоги первого полугодия: "Зафиксировали рост промышленного производства на приличную, достойную величину – 6,2%". Вице-премьер в ответ рассказал о продолжении положительной динамики и напомнил, что Минэкономразвития
по итогам 2023 года прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ на 7%.
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