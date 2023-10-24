https://ria.ru/20231024/aeroflot-1904884068.html

"Аэрофлот" выполнит ретрорейс в Новосибирск 11 ноября

"Аэрофлот" выполнит ретрорейс в Новосибирск 11 ноября - РИА Новости, 24.10.2023

"Аэрофлот" выполнит ретрорейс в Новосибирск 11 ноября

Российская авиакомпания "Аэрофлот" 11 ноября выполнит ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва — Новосибирск — Москва. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:08

2023-10-24T12:08

2023-10-24T12:08

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 окт - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" 11 ноября выполнит ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва — Новосибирск — Москва. Полет будет совершен на самолете Airbus А321. В аэропорту вылета пассажиров встретят стюардессы в ретроуниформе, которые укажут путь к выделенным стойкам регистрации. Вместе с посадочными талонами путешественникам выдадут сувенирные багажные бирки. Бортпроводники выполнят рейс в униформе, отшитой по историческим образцам 70-80-х годов. Перед взлетом путешественников угостят мятной карамелью. Специально для рейса разработано меню по рецептам реальных бортовых рационов второй половины прошлого века. В качестве прохладительных напитков пассажирам предложат лимонады со вкусом детства. В классе "Бизнес" путешественников ожидает стилизованная винная карта. В кармашке каждого кресла пассажиры найдут брошюру с интересными фактами о гражданской авиации прошлого и о воздушной линии между Москвой и Новосибирском. Также в буклете размещен QR-код со ссылкой на эксклюзивный плейлист от HiFi-стримингового сервиса "Звук". Музыкальный подарок от партнера "Аэрофлота" — это лучшие композиции об авиации и путешествиях, которые создадут настроение для полета. Свободное время можно будет скоротать за игрой в шахматы или домино: настольные игры всем желающим предложат бортпроводники. Все авиапутешественники получат подарки: сладкий комплимент от партнера "Аэрофлота" — кондитерской фабрики "Верность качеству", сертификат о перелете и коллекционный значок с символикой ретрорейса Москва — Новосибирск — Москва. Серия уникальных рейсов в стиле ретро приурочена к 100-летию "Аэрофлота", которое отмечалось в марте 2023 года. Новосибирск выбрали в качестве направления для ретрорейса, поскольку этот город на протяжении многих лет остается одним из самых востребованных у пассажиров авиакомпании. Сегодня "Аэрофлот" выполняет до четырех собственных ежедневных рейсов в столицу Сибирского федерального округа. Ранее авиакомпания совершила ретрорейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток. Пассажиры, которые совершили три и более перелетов на разных ретрорейсах, получат подарок от "Аэрофлота". Анонсы дат и новых направлений можно отследить на сайте и в официальном Telegram-канале "Аэрофлота". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы