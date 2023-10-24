Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" выполнит ретрорейс в Новосибирск 11 ноября - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:08 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/aeroflot-1904884068.html
"Аэрофлот" выполнит ретрорейс в Новосибирск 11 ноября
"Аэрофлот" выполнит ретрорейс в Новосибирск 11 ноября - РИА Новости, 24.10.2023
"Аэрофлот" выполнит ретрорейс в Новосибирск 11 ноября
Российская авиакомпания "Аэрофлот" 11 ноября выполнит ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва — Новосибирск — Москва. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:08
2023-10-24T12:08
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155611/32/1556113238_0:61:3230:1877_1920x0_80_0_0_9286c27c0f077e203c5ed98ebf12cc2f.jpg
МОСКВА, 24 окт - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" 11 ноября выполнит ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва — Новосибирск — Москва. Полет будет совершен на самолете Airbus А321. В аэропорту вылета пассажиров встретят стюардессы в ретроуниформе, которые укажут путь к выделенным стойкам регистрации. Вместе с посадочными талонами путешественникам выдадут сувенирные багажные бирки. Бортпроводники выполнят рейс в униформе, отшитой по историческим образцам 70-80-х годов. Перед взлетом путешественников угостят мятной карамелью. Специально для рейса разработано меню по рецептам реальных бортовых рационов второй половины прошлого века. В качестве прохладительных напитков пассажирам предложат лимонады со вкусом детства. В классе "Бизнес" путешественников ожидает стилизованная винная карта. В кармашке каждого кресла пассажиры найдут брошюру с интересными фактами о гражданской авиации прошлого и о воздушной линии между Москвой и Новосибирском. Также в буклете размещен QR-код со ссылкой на эксклюзивный плейлист от HiFi-стримингового сервиса "Звук". Музыкальный подарок от партнера "Аэрофлота" — это лучшие композиции об авиации и путешествиях, которые создадут настроение для полета. Свободное время можно будет скоротать за игрой в шахматы или домино: настольные игры всем желающим предложат бортпроводники. Все авиапутешественники получат подарки: сладкий комплимент от партнера "Аэрофлота" — кондитерской фабрики "Верность качеству", сертификат о перелете и коллекционный значок с символикой ретрорейса Москва — Новосибирск — Москва. Серия уникальных рейсов в стиле ретро приурочена к 100-летию "Аэрофлота", которое отмечалось в марте 2023 года. Новосибирск выбрали в качестве направления для ретрорейса, поскольку этот город на протяжении многих лет остается одним из самых востребованных у пассажиров авиакомпании. Сегодня "Аэрофлот" выполняет до четырех собственных ежедневных рейсов в столицу Сибирского федерального округа. Ранее авиакомпания совершила ретрорейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток. Пассажиры, которые совершили три и более перелетов на разных ретрорейсах, получат подарок от "Аэрофлота". Анонсы дат и новых направлений можно отследить на сайте и в официальном Telegram-канале "Аэрофлота". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155611/32/1556113238_322:0:2906:1938_1920x0_80_0_0_ba59392e0ad5e5a2f8b971957688e58a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" выполнит ретрорейс в Новосибирск 11 ноября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" 11 ноября выполнит ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва — Новосибирск — Москва.
Полет будет совершен на самолете Airbus А321.
В аэропорту вылета пассажиров встретят стюардессы в ретроуниформе, которые укажут путь к выделенным стойкам регистрации. Вместе с посадочными талонами путешественникам выдадут сувенирные багажные бирки.
Бортпроводники выполнят рейс в униформе, отшитой по историческим образцам 70-80-х годов. Перед взлетом путешественников угостят мятной карамелью. Специально для рейса разработано меню по рецептам реальных бортовых рационов второй половины прошлого века. В качестве прохладительных напитков пассажирам предложат лимонады со вкусом детства. В классе "Бизнес" путешественников ожидает стилизованная винная карта.
В кармашке каждого кресла пассажиры найдут брошюру с интересными фактами о гражданской авиации прошлого и о воздушной линии между Москвой и Новосибирском. Также в буклете размещен QR-код со ссылкой на эксклюзивный плейлист от HiFi-стримингового сервиса "Звук". Музыкальный подарок от партнера "Аэрофлота" — это лучшие композиции об авиации и путешествиях, которые создадут настроение для полета.
Свободное время можно будет скоротать за игрой в шахматы или домино: настольные игры всем желающим предложат бортпроводники.
Все авиапутешественники получат подарки: сладкий комплимент от партнера "Аэрофлота" — кондитерской фабрики "Верность качеству", сертификат о перелете и коллекционный значок с символикой ретрорейса Москва — Новосибирск — Москва.
Серия уникальных рейсов в стиле ретро приурочена к 100-летию "Аэрофлота", которое отмечалось в марте 2023 года. Новосибирск выбрали в качестве направления для ретрорейса, поскольку этот город на протяжении многих лет остается одним из самых востребованных у пассажиров авиакомпании. Сегодня "Аэрофлот" выполняет до четырех собственных ежедневных рейсов в столицу Сибирского федерального округа. Ранее авиакомпания совершила ретрорейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.
Пассажиры, которые совершили три и более перелетов на разных ретрорейсах, получат подарок от "Аэрофлота". Анонсы дат и новых направлений можно отследить на сайте и в официальном Telegram-канале "Аэрофлота".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала