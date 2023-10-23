https://ria.ru/20231023/zelenskiy-1904626444.html

В сторону Киева. Зеленского высмеяли за абсурдный приказ

В сторону Киева. Зеленского высмеяли за абсурдный приказ - РИА Новости, 23.10.2023

В сторону Киева. Зеленского высмеяли за абсурдный приказ

Читатели Exxpress осудили президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего ВСУ, несмотря на большие потери, каждый день продвигаться вперед "хоть на... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:14

2023-10-23T12:14

2023-10-23T12:46

киев

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владимир зеленский

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели Exxpress осудили президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего ВСУ, несмотря на большие потери, каждый день продвигаться вперед "хоть на километр, хоть на 500 метров"."Пусть НАТО изготовит ему правильные танки: с шестиступенчатой ​​коробкой передач — одна передняя и пять задних!" — пошутил читатель."Да, конечно 500 метров, но в сторону Киева!" — поддержал другой."Зеленский, сам иди на фронт", — посоветовал третий."Зеленский: "А мы каждый день отходим назад на 500 метров в ходе тактического маневра", — сыронизировал комментатор."Зеленский должен наконец осознать, что все кончено и что у Украины никогда не было реального шанса. <…> Россию невозможно победить! Пришло время мира", — заключили участники дискуссии. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за это время украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231013/kontrnastuplenie-1902621070.html

https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902548183.html

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киев, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато