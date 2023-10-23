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Названы категории продуктов, которые нельзя употреблять метеозависимым - РИА Новости, 23.10.2023
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02:15 23.10.2023 (обновлено: 04:51 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/zavisimost-1904275987.html
Названы категории продуктов, которые нельзя употреблять метеозависимым
Названы категории продуктов, которые нельзя употреблять метеозависимым - РИА Новости, 23.10.2023
Названы категории продуктов, которые нельзя употреблять метеозависимым
Метеозависимый человек может чувствовать себя лучше при резких изменениях погоды, если откажется от употребления продуктов, содержащих трансжиры, сахар и соль,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T02:15
2023-10-23T04:51
общество
россия
елена соломатина
погода
здоровье
питание
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Метеозависимый человек может чувствовать себя лучше при резких изменениях погоды, если откажется от употребления продуктов, содержащих трансжиры, сахар и соль, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.Недомогание при смене погоды, которая сопровождается перепадами атмосферного давления, обычно возникает у людей с определенными заболеваниями, отметила она. Подобная реакция означает, что система адаптации организма к условиям окружающей среды нарушена, добавила врач.&quot;В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями&quot;, — уточнила Соломатина.По ее словам, людям, которые ощущают дискомфорт при изменении метеоусловий, следует соблюдать особую диету, чтобы улучшить свое состояние. Врач рекомендует делать это постоянно."Главное, нужно исключить из рациона трансжиры — жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки — все это сильно вредит сосудам", — перечислила Соломатина.Также диетолог советует метеозависимым людям отказаться от употребления соли."Надо исключить соль, поскольку она задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению давления", — пояснила Соломатина.При этом, когда в воздухе понижено содержание кислорода при перепадах атмосферного давления, у некоторых людей может ухудшаться самочувствие из-за продуктов, содержащих нитрит натрия, то есть от колбасы, ветчины, заключила собеседница радио.
https://rsport.ria.ru/20231006/zozh-1901033087.html
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общество, россия, елена соломатина, погода, здоровье, питание
Общество, Россия, Елена Соломатина, Погода, Здоровье, Питание
Названы категории продуктов, которые нельзя употреблять метеозависимым

Диетолог Соломатина посоветовала метеозависимым не есть жареное и копченое

© iStock.com / PinkybirdЖареное мясо
Жареное мясо - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© iStock.com / Pinkybird
Жареное мясо. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Метеозависимый человек может чувствовать себя лучше при резких изменениях погоды, если откажется от употребления продуктов, содержащих трансжиры, сахар и соль, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
Недомогание при смене погоды, которая сопровождается перепадами атмосферного давления, обычно возникает у людей с определенными заболеваниями, отметила она. Подобная реакция означает, что система адаптации организма к условиям окружающей среды нарушена, добавила врач.
«

"В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями", — уточнила Соломатина.

По ее словам, людям, которые ощущают дискомфорт при изменении метеоусловий, следует соблюдать особую диету, чтобы улучшить свое состояние. Врач рекомендует делать это постоянно.
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"Главное, нужно исключить из рациона трансжиры — жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки — все это сильно вредит сосудам", — перечислила Соломатина.
Также диетолог советует метеозависимым людям отказаться от употребления соли.
«
"Надо исключить соль, поскольку она задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению давления", — пояснила Соломатина.
При этом, когда в воздухе понижено содержание кислорода при перепадах атмосферного давления, у некоторых людей может ухудшаться самочувствие из-за продуктов, содержащих нитрит натрия, то есть от колбасы, ветчины, заключила собеседница радио.
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