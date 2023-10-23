https://ria.ru/20231023/zavisimost-1904275987.html
Названы категории продуктов, которые нельзя употреблять метеозависимым
Названы категории продуктов, которые нельзя употреблять метеозависимым - РИА Новости, 23.10.2023
Названы категории продуктов, которые нельзя употреблять метеозависимым
Метеозависимый человек может чувствовать себя лучше при резких изменениях погоды, если откажется от употребления продуктов, содержащих трансжиры, сахар и соль,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T02:15
2023-10-23T02:15
2023-10-23T04:51
общество
россия
елена соломатина
погода
здоровье
питание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901048860_0:46:3084:1781_1920x0_80_0_0_36744cd24b57201366ed1f7af2763d7a.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Метеозависимый человек может чувствовать себя лучше при резких изменениях погоды, если откажется от употребления продуктов, содержащих трансжиры, сахар и соль, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.Недомогание при смене погоды, которая сопровождается перепадами атмосферного давления, обычно возникает у людей с определенными заболеваниями, отметила она. Подобная реакция означает, что система адаптации организма к условиям окружающей среды нарушена, добавила врач."В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями", — уточнила Соломатина.По ее словам, людям, которые ощущают дискомфорт при изменении метеоусловий, следует соблюдать особую диету, чтобы улучшить свое состояние. Врач рекомендует делать это постоянно."Главное, нужно исключить из рациона трансжиры — жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки — все это сильно вредит сосудам", — перечислила Соломатина.Также диетолог советует метеозависимым людям отказаться от употребления соли."Надо исключить соль, поскольку она задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению давления", — пояснила Соломатина.При этом, когда в воздухе понижено содержание кислорода при перепадах атмосферного давления, у некоторых людей может ухудшаться самочувствие из-за продуктов, содержащих нитрит натрия, то есть от колбасы, ветчины, заключила собеседница радио.
https://rsport.ria.ru/20231006/zozh-1901033087.html
https://ria.ru/20230826/dieta-1892341635.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901048860_445:0:2806:1771_1920x0_80_0_0_528803d9a383d6e1cb9b8cbb77147a31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, елена соломатина, погода, здоровье, питание
Общество, Россия, Елена Соломатина, Погода, Здоровье, Питание
Названы категории продуктов, которые нельзя употреблять метеозависимым
Диетолог Соломатина посоветовала метеозависимым не есть жареное и копченое
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Метеозависимый человек может чувствовать себя лучше при резких изменениях погоды, если откажется от употребления продуктов, содержащих трансжиры, сахар и соль, рассказала в интервью
радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
Недомогание при смене погоды, которая сопровождается перепадами атмосферного давления, обычно возникает у людей с определенными заболеваниями, отметила она. Подобная реакция означает, что система адаптации организма к условиям окружающей среды нарушена, добавила врач.
«
"В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями", — уточнила Соломатина.
По ее словам, людям, которые ощущают дискомфорт при изменении метеоусловий, следует соблюдать особую диету, чтобы улучшить свое состояние. Врач рекомендует делать это постоянно.
Диетолог перечислил семь продуктов, которые помогут продлить жизнь
"Главное, нужно исключить из рациона трансжиры — жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки — все это сильно вредит сосудам", — перечислила Соломатина.
Также диетолог советует метеозависимым людям отказаться от употребления соли.
«
"Надо исключить соль, поскольку она задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению давления", — пояснила Соломатина.
При этом, когда в воздухе понижено содержание кислорода при перепадах атмосферного давления, у некоторых людей может ухудшаться самочувствие из-за продуктов, содержащих нитрит натрия, то есть от колбасы, ветчины, заключила собеседница радио.
Врач рассказал, какую еду надо избегать, чтобы продлить молодость