https://ria.ru/20231023/zavisimost-1904275987.html

Названы категории продуктов, которые нельзя употреблять метеозависимым

Названы категории продуктов, которые нельзя употреблять метеозависимым - РИА Новости, 23.10.2023

Названы категории продуктов, которые нельзя употреблять метеозависимым

Метеозависимый человек может чувствовать себя лучше при резких изменениях погоды, если откажется от употребления продуктов, содержащих трансжиры, сахар и соль,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T02:15

2023-10-23T02:15

2023-10-23T04:51

общество

россия

елена соломатина

погода

здоровье

питание

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Метеозависимый человек может чувствовать себя лучше при резких изменениях погоды, если откажется от употребления продуктов, содержащих трансжиры, сахар и соль, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.Недомогание при смене погоды, которая сопровождается перепадами атмосферного давления, обычно возникает у людей с определенными заболеваниями, отметила она. Подобная реакция означает, что система адаптации организма к условиям окружающей среды нарушена, добавила врач."В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями", — уточнила Соломатина.По ее словам, людям, которые ощущают дискомфорт при изменении метеоусловий, следует соблюдать особую диету, чтобы улучшить свое состояние. Врач рекомендует делать это постоянно."Главное, нужно исключить из рациона трансжиры — жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки — все это сильно вредит сосудам", — перечислила Соломатина.Также диетолог советует метеозависимым людям отказаться от употребления соли."Надо исключить соль, поскольку она задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению давления", — пояснила Соломатина.При этом, когда в воздухе понижено содержание кислорода при перепадах атмосферного давления, у некоторых людей может ухудшаться самочувствие из-за продуктов, содержащих нитрит натрия, то есть от колбасы, ветчины, заключила собеседница радио.

https://rsport.ria.ru/20231006/zozh-1901033087.html

https://ria.ru/20230826/dieta-1892341635.html

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общество, россия, елена соломатина, погода, здоровье, питание