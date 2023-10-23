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Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию

Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию - РИА Новости, 23.10.2023

Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию для рассмотрения законопроектов, которых... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:53

2023-10-23T17:53

2023-10-23T17:53

политика

вячеслав володин

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию для рассмотрения законопроектов, которых ждут граждане. "Совет Государственной думы в понедельник рассмотрел постановление о внесении изменений в распорядок работы депутатов в осеннюю сессию. Принято решение увеличить количество пленарных заседаний: неделя с 30 октября по 5 ноября станет пленарной, то есть дополнительно пройдут еще три пленарных заседания", - сообщил Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы Всего до конца сессии запланировано восемь пленарных недель. Володин отметил, что это связано с необходимостью рассмотрения большого числа законопроектов, "которых ждут граждане". "У нас в законодательном портфеле 1073 инициативы, - сказал Володин. Он добавил, что в повестке ряд важных социальных законопроектов, принятия которых ждут граждане, в том числе, о повышении МРОТ, об увеличении пенсий на 7,5% неработающим пенсионерам. До конца ноября Госдуме необходимо принять федеральный бюджет на 2024-2026 годы, сейчас над ним идет работа в профильных комитетах, добавил он. Кроме того, 16 ноября будет выступление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики, также до конца года на пленарных заседаниях Госдумы в рамках правительственного часа с отчетами будут выступать федеральные министры". "Объем работы большой, в этой связи приняли решение о проведении пленарных заседаний на неделе с 30 октября по 5 ноября", - отметил Володин.

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политика, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф, россия