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Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию - РИА Новости, 23.10.2023
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17:53 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/zasedaniya-1904756774.html
Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию
Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию - РИА Новости, 23.10.2023
Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию для рассмотрения законопроектов, которых... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:53
2023-10-23T17:53
политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию для рассмотрения законопроектов, которых ждут граждане. "Совет Государственной думы в понедельник рассмотрел постановление о внесении изменений в распорядок работы депутатов в осеннюю сессию. Принято решение увеличить количество пленарных заседаний: неделя с 30 октября по 5 ноября станет пленарной, то есть дополнительно пройдут еще три пленарных заседания", - сообщил Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы Всего до конца сессии запланировано восемь пленарных недель. Володин отметил, что это связано с необходимостью рассмотрения большого числа законопроектов, "которых ждут граждане". "У нас в законодательном портфеле 1073 инициативы, - сказал Володин. Он добавил, что в повестке ряд важных социальных законопроектов, принятия которых ждут граждане, в том числе, о повышении МРОТ, об увеличении пенсий на 7,5% неработающим пенсионерам. До конца ноября Госдуме необходимо принять федеральный бюджет на 2024-2026 годы, сейчас над ним идет работа в профильных комитетах, добавил он. Кроме того, 16 ноября будет выступление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики, также до конца года на пленарных заседаниях Госдумы в рамках правительственного часа с отчетами будут выступать федеральные министры". "Объем работы большой, в этой связи приняли решение о проведении пленарных заседаний на неделе с 30 октября по 5 ноября", - отметил Володин.
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политика, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф, россия
Политика, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Россия
Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию

Володин сообщил об увеличении количества пленарных заседаний ГД в осеннюю сессию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заседание в Госдуме
Пленарное заседание в Госдуме - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пленарное заседание в Госдуме. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию для рассмотрения законопроектов, которых ждут граждане.
"Совет Государственной думы в понедельник рассмотрел постановление о внесении изменений в распорядок работы депутатов в осеннюю сессию. Принято решение увеличить количество пленарных заседаний: неделя с 30 октября по 5 ноября станет пленарной, то есть дополнительно пройдут еще три пленарных заседания", - сообщил Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы
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Всего до конца сессии запланировано восемь пленарных недель.
Володин отметил, что это связано с необходимостью рассмотрения большого числа законопроектов, "которых ждут граждане".
"У нас в законодательном портфеле 1073 инициативы, - сказал Володин.
Он добавил, что в повестке ряд важных социальных законопроектов, принятия которых ждут граждане, в том числе, о повышении МРОТ, об увеличении пенсий на 7,5% неработающим пенсионерам. До конца ноября Госдуме необходимо принять федеральный бюджет на 2024-2026 годы, сейчас над ним идет работа в профильных комитетах, добавил он.
Кроме того, 16 ноября будет выступление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики, также до конца года на пленарных заседаниях Госдумы в рамках правительственного часа с отчетами будут выступать федеральные министры".
"Объем работы большой, в этой связи приняли решение о проведении пленарных заседаний на неделе с 30 октября по 5 ноября", - отметил Володин.
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ПолитикаВячеслав ВолодинЭльвира НабиуллинаГосдума РФРоссия
 
 
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