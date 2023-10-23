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ХАМАС держит в заложниках 222 человека, заявила Армия обороны Израиля - РИА Новости, 23.10.2023
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10:57 23.10.2023 (обновлено: 11:11 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/zalozhniki-1904605928.html
ХАМАС держит в заложниках 222 человека, заявила Армия обороны Израиля
ХАМАС держит в заложниках 222 человека, заявила Армия обороны Израиля - РИА Новости, 23.10.2023
ХАМАС держит в заложниках 222 человека, заявила Армия обороны Израиля
Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 222, сообщил в понедельник пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:57
2023-10-23T11:11
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 222, сообщил в понедельник пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.По состоянию на воскресенье, подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 212."На данный момент мы уведомили семьи 222 похищенных и 308 погибших бойцов ЦАХАЛ. Среди заложников есть немало иностранных граждан. Мы поддерживаем связь с семьями всех числящихся пропавшими без вести. Офицеры ЦАХАЛ лично и тесно сопровождают каждую семью. Мы продолжаем действовать всеми доступными способами, чтобы благополучно вернуть похищенных домой", - сообщил Хагари на брифинге.В пятницу вечером стало известно об освобождении из плена ХАМАС двух гражданок США, у которых также есть гражданство Израиля.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС держит в заложниках 222 человека, заявила Армия обороны Израиля

Армия обороны Израиля: число людей в списке заложников ХАМАС возросло до 222

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖители Тель-Авива во время митинга у здания Министерства Обороны Израиля с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС
Жители Тель-Авива во время митинга у здания Министерства Обороны Израиля с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Жители Тель-Авива во время митинга у здания Министерства Обороны Израиля с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 222, сообщил в понедельник пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
По состоянию на воскресенье, подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 212.
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"На данный момент мы уведомили семьи 222 похищенных и 308 погибших бойцов ЦАХАЛ. Среди заложников есть немало иностранных граждан. Мы поддерживаем связь с семьями всех числящихся пропавшими без вести. Офицеры ЦАХАЛ лично и тесно сопровождают каждую семью. Мы продолжаем действовать всеми доступными способами, чтобы благополучно вернуть похищенных домой", - сообщил Хагари на брифинге.
В пятницу вечером стало известно об освобождении из плена ХАМАС двух гражданок США, у которых также есть гражданство Израиля.
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