https://ria.ru/20231023/zalozhniki-1904605928.html

ХАМАС держит в заложниках 222 человека, заявила Армия обороны Израиля

ХАМАС держит в заложниках 222 человека, заявила Армия обороны Израиля - РИА Новости, 23.10.2023

ХАМАС держит в заложниках 222 человека, заявила Армия обороны Израиля

Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 222, сообщил в понедельник пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:57

2023-10-23T10:57

2023-10-23T11:11

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 222, сообщил в понедельник пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.По состоянию на воскресенье, подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 212."На данный момент мы уведомили семьи 222 похищенных и 308 погибших бойцов ЦАХАЛ. Среди заложников есть немало иностранных граждан. Мы поддерживаем связь с семьями всех числящихся пропавшими без вести. Офицеры ЦАХАЛ лично и тесно сопровождают каждую семью. Мы продолжаем действовать всеми доступными способами, чтобы благополучно вернуть похищенных домой", - сообщил Хагари на брифинге.В пятницу вечером стало известно об освобождении из плена ХАМАС двух гражданок США, у которых также есть гражданство Израиля.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году