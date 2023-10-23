https://ria.ru/20231023/yaponiya-1904587170.html

Премьер Японии заявил о необходимости укрепления обороны страны

Премьер Японии заявил о необходимости укрепления обороны страны - РИА Новости, 23.10.2023

Премьер Японии заявил о необходимости укрепления обороны страны

Японии необходимо укреплять оборону для укрепления дипломатии, об этом в программной речи заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:43

2023-10-23T08:43

2023-10-23T08:43

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япония

фумио кисида

общество

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ТОКИО, 23 окт – РИА Новости. Японии необходимо укреплять оборону для укрепления дипломатии, об этом в программной речи заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Для укрепления внешней политики важна обороноспособность самой Японии. Для защиты жизни народа, территории, воздушного и морского пространства, для укрепления обороноспособности за пять лет будет направлено 43 триллиона иен (318 миллиардов долларов)", - сказал премьер. В июне этого года парламент Японии принял закон об источниках финансирования повышения оборонных расходов. Он позволит обеспечить вненалоговые источники для обеспечения повышения военных расходов. Правительство Японии намерено за пять лет с 2023 по 2027 годы довести сумму военных расходов до 43 триллионов иен (318 миллиардов долларов), это на 17 триллионов (около 126 миллиардов долларов) больше нынешнего уровня. Для обеспечения вненалоговых поступлений будет создан "Фонд укрепления обороноспособности". Частично возросшие расходы планируется погашать за счет увеличения корпоративных налогов, но за счет того, что эта мера является крайне непопулярной даже внутри правящей партии, начало ее применения решено отложить на год - с 2024 года на 2025 год. "Фонд укрепления обороноспособности", в частности, должен будет заняться распределением вненалоговых средств в размере 4,5 триллиона иен (34 миллиарда долларов) на нужды обороны в долгосрочной перспективе, включенных в бюджет на текущий год. В середине декабря прошлого года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в 2022-м финансовом году (закончился 31 марта 2023 года) составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. В текущем финансовом году расходы на оборону составляют рекордную сумму в 6,7 триллиона (52 миллиарда долларов), что на 1,4 триллиона иен (10,4 миллиарда долларов) больше, чем в 2022 финансовом году. Кроме того, отдельной статьей идут поступления в "Фонд укрепления обороны" в долгосрочной перспективе – 4,5 триллиона иен (34 миллиарда долларов). В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.

https://ria.ru/20231022/ssha-1904495965.html

https://ria.ru/20231020/ostrova-1904125949.html

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в мире, япония, фумио кисида, общество