https://ria.ru/20231023/vzyatki-1904650958.html

Суд в Москве арестовал двух следователей за взяточничество

Суд в Москве арестовал двух следователей за взяточничество - РИА Новости, 23.10.2023

Суд в Москве арестовал двух следователей за взяточничество

Басманный суд Москвы арестовал двух следователей по особо важным делам СК РФ по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:42

2023-10-23T13:42

2023-10-23T13:42

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двух следователей по особо важным делам СК РФ по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Никиты Мельникова и Алексея Озерова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 декабря", - сказали в суде. По данным суда, Мельникову, который занимает должность следователя по особо важным делам второго следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти в сфере экономики) подмосковного главка СК РФ вменяется получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Озерову, следователю по особо важным делам (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) третьего следственного отдела (по расследованию налоговых преступлений) второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) подмосковного главка СК РФ - посредничество (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

https://ria.ru/20231002/vzyatki-1899846317.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)