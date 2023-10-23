Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Бразилии подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/vzaimodeystvie-1904779027.html
Путин и президент Бразилии подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС
Путин и президент Бразилии подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2023
Путин и президент Бразилии подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС
Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора проявили стремление тесно взаимодействовать в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:58
2023-10-23T18:58
брикс
большая двадцатка
луис инасиу лула да силва
владимир путин
бразилия
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_f4171e910c6b9490f685c19ec7bc6b59.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора проявили стремление тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и G20, где РФ и Бразилия председательствуют в 2024 году, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон проявлено стремление и далее тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и "Группы двадцати", где соответственно Россия и Бразилия председательствуют в следующем году, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество двух стран по самым различным направлениям", - говорится в сообщении.
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:27:2658:2021_1920x0_80_0_0_7a29ae985c718c477446607c89b7be58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, большая двадцатка, луис инасиу лула да силва, владимир путин, бразилия, россия, в мире
БРИКС, Большая двадцатка, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, Бразилия, Россия, В мире
Путин и президент Бразилии подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС

Путин и Лула да Силва подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС и G20

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора проявили стремление тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и G20, где РФ и Бразилия председательствуют в 2024 году, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон проявлено стремление и далее тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и "Группы двадцати", где соответственно Россия и Бразилия председательствуют в следующем году, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество двух стран по самым различным направлениям", - говорится в сообщении.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
БРИКСБольшая двадцаткаЛуис Инасиу Лула да СилваВладимир ПутинБразилияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала