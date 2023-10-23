https://ria.ru/20231023/vzaimodeystvie-1904779027.html

Путин и президент Бразилии подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС

Путин и президент Бразилии подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2023

Путин и президент Бразилии подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС

Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора проявили стремление тесно взаимодействовать в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:58

2023-10-23T18:58

2023-10-23T18:58

брикс

большая двадцатка

луис инасиу лула да силва

владимир путин

бразилия

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_f4171e910c6b9490f685c19ec7bc6b59.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора проявили стремление тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и G20, где РФ и Бразилия председательствуют в 2024 году, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон проявлено стремление и далее тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и "Группы двадцати", где соответственно Россия и Бразилия председательствуют в следующем году, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество двух стран по самым различным направлениям", - говорится в сообщении.

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, большая двадцатка, луис инасиу лула да силва, владимир путин, бразилия, россия, в мире