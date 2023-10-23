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Путин и президент Бразилии подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС
Путин и президент Бразилии подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2023
Путин и президент Бразилии подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС
Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора проявили стремление тесно взаимодействовать в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:58
2023-10-23T18:58
2023-10-23T18:58
брикс
большая двадцатка
луис инасиу лула да силва
владимир путин
бразилия
россия
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора проявили стремление тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и G20, где РФ и Бразилия председательствуют в 2024 году, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон проявлено стремление и далее тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и "Группы двадцати", где соответственно Россия и Бразилия председательствуют в следующем году, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество двух стран по самым различным направлениям", - говорится в сообщении.
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брикс, большая двадцатка, луис инасиу лула да силва, владимир путин, бразилия, россия, в мире
БРИКС, Большая двадцатка, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, Бразилия, Россия, В мире
Путин и президент Бразилии подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС
Путин и Лула да Силва подтвердили стремление к взаимодействию в БРИКС и G20