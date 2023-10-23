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Опрос: будущая партия Вагенкнехт может войти в пятерку на выборах в ФРГ - РИА Новости, 23.10.2023
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20:02 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/vybory-1904793032.html
Опрос: будущая партия Вагенкнехт может войти в пятерку на выборах в ФРГ
Опрос: будущая партия Вагенкнехт может войти в пятерку на выборах в ФРГ - РИА Новости, 23.10.2023
Опрос: будущая партия Вагенкнехт может войти в пятерку на выборах в ФРГ
Новая партия бывшего политика партии "Левые" Сары Вагенкнехт, выступающей за прекращение санкций и мирное урегулирование конфликта на Украине, заняла бы на... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T20:02
2023-10-23T20:02
в мире
германия
украина
берлин (город)
сара вагенкнехт
олаф шольц
хдс/хсс
социал-демократическая партия германии
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БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Новая партия бывшего политика партии "Левые" Сары Вагенкнехт, выступающей за прекращение санкций и мирное урегулирование конфликта на Украине, заняла бы на выборах в ФРГ пятое место, лишь на 0,5 процентных пункта уступая входящим в правящую коалицию "Зелёным" (12,5%), следует из результатов опроса института INSA, опубликованных изданием Bild. По результатам опроса, в котором приняли участие 2004 человека с 20 по 23 октября, входящая в текущее правительство партия "Зеленые" лишь на полпроцента опередила бы партию Вагенкнехт (12%), которая в случае гипотетических выборов на ближайших выходных заняла бы пятое место. Главной силой с 26,5% остаётся оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за ними следует "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 18% и "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца с 15,5%. Вне пятёрки партий с лучшими результатами оказались входящая в коалицию Свободная демократическая партия Германии (СвДП) с 5,5% и партия "Левые" с 4%, которая при таком результате потеряет свои места в немецком парламенте. "Партия Вагенкнехт изменит политический ландшафт. Предыдущие возможности по заключению коалиции, такие как "Ямайка" (ХДС/ХСС, СвДП, "Зеленые") не получили бы парламентского большинства. В то же время "Светофор (текущая коалиция) плюс Вагенкнехт" добилась бы незначительного парламентского большинства", - приводит издание слова главы Insa Херманна Бинкерта. Ранее Вагенкнехт сообщила об основании союза "Сара Вагенкнехт, здравомыслие и справедливость", который будет заниматься созданием новой партии. Членами правления союза стали 10 политиков, в понедельник утром покинувшие ряды "Левых". В ходе пресс-конференции Вагенкнехт перечислила главные задачи будущей партии. Она раскритиковала антироссийские санкции и отказ Берлина от политики разрядки в стремлении во что бы то ни стало продолжать пытаться решить украинский кризис поставкой всё большего количества оружия. Вагенкнехт в текущем году несколько раз подряд занимала третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ. Политик организовала 25 февраля крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта из-за поставок Западом оружия. В марте она заявила, что больше не будет избираться от "Левых". В июне правление "Левых" заявило, что Вагенкнехт нужно сложить мандат, но она ответила, что не намерена это делать.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900112325.html
https://ria.ru/20230914/es-1896325931.html
германия
украина
берлин (город)
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в мире, германия, украина, берлин (город), сара вагенкнехт, олаф шольц, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии
Опрос: будущая партия Вагенкнехт может войти в пятерку на выборах в ФРГ

Bild: будущая партия Вагенкнехт оказаться в пятерке на выборах в Германии с 12%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Новая партия бывшего политика партии "Левые" Сары Вагенкнехт, выступающей за прекращение санкций и мирное урегулирование конфликта на Украине, заняла бы на выборах в ФРГ пятое место, лишь на 0,5 процентных пункта уступая входящим в правящую коалицию "Зелёным" (12,5%), следует из результатов опроса института INSA, опубликованных изданием Bild.
По результатам опроса, в котором приняли участие 2004 человека с 20 по 23 октября, входящая в текущее правительство партия "Зеленые" лишь на полпроцента опередила бы партию Вагенкнехт (12%), которая в случае гипотетических выборов на ближайших выходных заняла бы пятое место.
Женщины проходят мимо предвыборного плаката с кандидатом от Левой партии в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Вагенкнехт снова призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине
3 октября, 10:41
Главной силой с 26,5% остаётся оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за ними следует "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 18% и "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца с 15,5%.
Вне пятёрки партий с лучшими результатами оказались входящая в коалицию Свободная демократическая партия Германии (СвДП) с 5,5% и партия "Левые" с 4%, которая при таком результате потеряет свои места в немецком парламенте.
"Партия Вагенкнехт изменит политический ландшафт. Предыдущие возможности по заключению коалиции, такие как "Ямайка" (ХДС/ХСС, СвДП, "Зеленые") не получили бы парламентского большинства. В то же время "Светофор (текущая коалиция) плюс Вагенкнехт" добилась бы незначительного парламентского большинства", - приводит издание слова главы Insa Херманна Бинкерта.
Ранее Вагенкнехт сообщила об основании союза "Сара Вагенкнехт, здравомыслие и справедливость", который будет заниматься созданием новой партии. Членами правления союза стали 10 политиков, в понедельник утром покинувшие ряды "Левых". В ходе пресс-конференции Вагенкнехт перечислила главные задачи будущей партии. Она раскритиковала антироссийские санкции и отказ Берлина от политики разрядки в стремлении во что бы то ни стало продолжать пытаться решить украинский кризис поставкой всё большего количества оружия.
Вагенкнехт в текущем году несколько раз подряд занимала третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ. Политик организовала 25 февраля крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта из-за поставок Западом оружия. В марте она заявила, что больше не будет избираться от "Левых". В июне правление "Левых" заявило, что Вагенкнехт нужно сложить мандат, но она ответила, что не намерена это делать.
Сара Вагенкнехт — немецкий политик - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Вагенкнехт осудила главу Еврокомиссии за планы принять Украину в ЕС
14 сентября, 14:38
 
В миреГерманияУкраинаБерлин (город)Сара ВагенкнехтОлаф ШольцХДС/ХСССоциал-демократическая партия Германии
 
 
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