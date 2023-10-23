https://ria.ru/20231023/vybory-1904793032.html

Опрос: будущая партия Вагенкнехт может войти в пятерку на выборах в ФРГ

Опрос: будущая партия Вагенкнехт может войти в пятерку на выборах в ФРГ - РИА Новости, 23.10.2023

Опрос: будущая партия Вагенкнехт может войти в пятерку на выборах в ФРГ

Новая партия бывшего политика партии "Левые" Сары Вагенкнехт, выступающей за прекращение санкций и мирное урегулирование конфликта на Украине, заняла бы на... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T20:02

2023-10-23T20:02

2023-10-23T20:02

в мире

германия

украина

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сара вагенкнехт

олаф шольц

хдс/хсс

социал-демократическая партия германии

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БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Новая партия бывшего политика партии "Левые" Сары Вагенкнехт, выступающей за прекращение санкций и мирное урегулирование конфликта на Украине, заняла бы на выборах в ФРГ пятое место, лишь на 0,5 процентных пункта уступая входящим в правящую коалицию "Зелёным" (12,5%), следует из результатов опроса института INSA, опубликованных изданием Bild. По результатам опроса, в котором приняли участие 2004 человека с 20 по 23 октября, входящая в текущее правительство партия "Зеленые" лишь на полпроцента опередила бы партию Вагенкнехт (12%), которая в случае гипотетических выборов на ближайших выходных заняла бы пятое место. Главной силой с 26,5% остаётся оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за ними следует "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 18% и "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца с 15,5%. Вне пятёрки партий с лучшими результатами оказались входящая в коалицию Свободная демократическая партия Германии (СвДП) с 5,5% и партия "Левые" с 4%, которая при таком результате потеряет свои места в немецком парламенте. "Партия Вагенкнехт изменит политический ландшафт. Предыдущие возможности по заключению коалиции, такие как "Ямайка" (ХДС/ХСС, СвДП, "Зеленые") не получили бы парламентского большинства. В то же время "Светофор (текущая коалиция) плюс Вагенкнехт" добилась бы незначительного парламентского большинства", - приводит издание слова главы Insa Херманна Бинкерта. Ранее Вагенкнехт сообщила об основании союза "Сара Вагенкнехт, здравомыслие и справедливость", который будет заниматься созданием новой партии. Членами правления союза стали 10 политиков, в понедельник утром покинувшие ряды "Левых". В ходе пресс-конференции Вагенкнехт перечислила главные задачи будущей партии. Она раскритиковала антироссийские санкции и отказ Берлина от политики разрядки в стремлении во что бы то ни стало продолжать пытаться решить украинский кризис поставкой всё большего количества оружия. Вагенкнехт в текущем году несколько раз подряд занимала третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ. Политик организовала 25 февраля крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта из-за поставок Западом оружия. В марте она заявила, что больше не будет избираться от "Левых". В июне правление "Левых" заявило, что Вагенкнехт нужно сложить мандат, но она ответила, что не намерена это делать.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900112325.html

https://ria.ru/20230914/es-1896325931.html

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в мире, германия, украина, берлин (город), сара вагенкнехт, олаф шольц, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии