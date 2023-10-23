https://ria.ru/20231023/vybory-1904567651.html
Завершилось голосование на выборах президента Аргентины
Завершилось голосование на выборах президента Аргентины - РИА Новости, 23.10.2023
Завершилось голосование на выборах президента Аргентины
Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Аргентины. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T00:16
2023-10-23T00:16
2023-10-23T00:16
аргентина
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47eeeaa5452b1132e459e0309c6442cc.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Аргентины. Лидерами гонки за главный пост в стране являются крайне правый политик Хавьер Милей, экс-министр безопасности Патрисия Буллрич от оппозиционной партии "Вместе за перемены" и кандидат от правящего альянса "Союз ради родины" Серхио Масса. Для победы в первом туре необходимо набрать свыше 45% голосов или 40%, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%. Голосование на выборах в Аргентине является обязательным для граждан. Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером (раннее утро по Москве).
https://ria.ru/20231022/argentina-1904165757.html
аргентина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_88478d4663ccf85d9bceae7547be8d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, москва, в мире
Аргентина, Москва, В мире
Завершилось голосование на выборах президента Аргентины
В Аргентине завершилось голосование на выборах президента
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Аргентины.
Лидерами гонки за главный пост в стране являются крайне правый политик Хавьер Милей, экс-министр безопасности Патрисия Буллрич от оппозиционной партии "Вместе за перемены" и кандидат от правящего альянса "Союз ради родины" Серхио Масса.
Для победы в первом туре необходимо набрать свыше 45% голосов или 40%, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%.
Голосование на выборах в Аргентине является обязательным для граждан. Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером (раннее утро по Москве
).
Процедура выборов президента Аргентины