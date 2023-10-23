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Молдавские и румынские военные проводят учения
Молдавские и румынские военные проводят учения - РИА Новости, 23.10.2023
Молдавские и румынские военные проводят учения
Минобороны Молдавии в понедельник запускает международные учения, в которых принимают военные из Румынии, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:05
2023-10-23T14:05
2023-10-23T14:05
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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Минобороны Молдавии в понедельник запускает международные учения, в которых принимают военные из Румынии, сообщила пресс-служба ведомства. "Молдавские и румынские военнослужащие с 23 октября по 3 ноября принимают участие в международных учениях "Совместная комбинированная тренировка по обмену-2023" (JCET), которые проходят на Военной учебной базе Национальной армии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. В министерстве уточнили, что в рамках учений солдаты будут вести огонь из различных видов пехотного и артиллерийского оружия, а также выполнять действия, тренирующие физическую стойкость и командные навыки. Кроме того, военные будут отрабатывать совместное патрулирование и операции по уничтожению противника, они пройдут и военно-медицинскую подготовку. JCET проводится в соответствии с Планом подготовки национальной армии Молдавии на 2023 год, молдавские военные участвуют в подобных учениях с 2009 года.
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в мире, молдавия, румыния
В мире, Молдавия, Румыния
Молдавские и румынские военные проводят учения
Военные из Молдавии и Румынии принимают участие в международных учениях
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости.
Минобороны Молдавии в понедельник запускает международные учения, в которых принимают военные из Румынии, сообщила пресс-служба
ведомства.
"Молдавские и румынские военнослужащие с 23 октября по 3 ноября принимают участие в международных учениях "Совместная комбинированная тренировка по обмену-2023" (JCET), которые проходят на Военной учебной базе Национальной армии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
В министерстве уточнили, что в рамках учений солдаты будут вести огонь из различных видов пехотного и артиллерийского оружия, а также выполнять действия, тренирующие физическую стойкость и командные навыки. Кроме того, военные будут отрабатывать совместное патрулирование и операции по уничтожению противника, они пройдут и военно-медицинскую подготовку.
JCET проводится в соответствии с Планом подготовки национальной армии Молдавии на 2023 год, молдавские военные участвуют в подобных учениях с 2009 года.
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