https://ria.ru/20231023/voennye-1904660121.html

Молдавские и румынские военные проводят учения

Молдавские и румынские военные проводят учения - РИА Новости, 23.10.2023

Молдавские и румынские военные проводят учения

Минобороны Молдавии в понедельник запускает международные учения, в которых принимают военные из Румынии, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:05

2023-10-23T14:05

2023-10-23T14:05

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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Минобороны Молдавии в понедельник запускает международные учения, в которых принимают военные из Румынии, сообщила пресс-служба ведомства. "Молдавские и румынские военнослужащие с 23 октября по 3 ноября принимают участие в международных учениях "Совместная комбинированная тренировка по обмену-2023" (JCET), которые проходят на Военной учебной базе Национальной армии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. В министерстве уточнили, что в рамках учений солдаты будут вести огонь из различных видов пехотного и артиллерийского оружия, а также выполнять действия, тренирующие физическую стойкость и командные навыки. Кроме того, военные будут отрабатывать совместное патрулирование и операции по уничтожению противника, они пройдут и военно-медицинскую подготовку. JCET проводится в соответствии с Планом подготовки национальной армии Молдавии на 2023 год, молдавские военные участвуют в подобных учениях с 2009 года.

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в мире, молдавия, румыния