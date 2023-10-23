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Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь внедорожников в зону СВО - РИА Новости, 23.10.2023
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Надежные люди
 
14:52 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/vnedorozhniki-1904681117.html
Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь внедорожников в зону СВО
Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь внедорожников в зону СВО - РИА Новости, 23.10.2023
Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь внедорожников в зону СВО
Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь автомобилей повышенной проходимости с надписью "Тамбовский колхозник" в зону проведения спецоперации, сообщил... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:52
2023-10-23T14:52
надежные люди
максим егоров
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь автомобилей повышенной проходимости с надписью "Тамбовский колхозник" в зону проведения спецоперации, сообщил губернатор Максим Егоров. Жители Тамбовской области в годы Великой Отечественной войны собрали деньги, на которые была сформирована танковая колонна с название "Тамбовский колхозник". На фронте оказалось около 300 танков, которые участвовали в Сталинградской битве, форсировали Одер, штурмовали Берлин. "Вот и сегодня неравнодушные тамбовчане готовы сделать все ради Победы нашей страны над новыми проявлениями нацизма, именно поэтому военные машины с надписью "Тамбовский колхозник" отправились в зону проведения СВО", - заявил Егоров в своём Telegram-канале. В пресс-службе правительства Тамбовской области рассказали РИА Новости, что покупку автомобилей профинансировали предприниматели, которые основали фонд "Развитие Тамбовщины". На этот раз организация помогла с оформлением документов. Фонд "Развитие Тамбовщины" создан для помощи военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации. Он начал работать в первые дни специальной военной операции. За это время было собрано около 342 миллионов рублей - их перечислили неравнодушные тамбовчане. Инициатива создания принадлежит предпринимателям области, которую поддержал губернатор Максим Егоров.
https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904181991.html
https://ria.ru/20231019/avtomobili-1903908394.html
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максим егоров, тамбовская область
Надежные люди, Максим Егоров, Тамбовская область

Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь внедорожников в зону СВО

© Фото : пресс-служба губернатора Тамбовской областиФонд "Развитие Тамбовщины" отправил 8 внедорожников в зону проведения спецоперации
Фонд Развитие Тамбовщины отправил 8 внедорожников в зону проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Тамбовской области
Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил 8 внедорожников в зону проведения спецоперации
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь автомобилей повышенной проходимости с надписью "Тамбовский колхозник" в зону проведения спецоперации, сообщил губернатор Максим Егоров.
Жители Тамбовской области в годы Великой Отечественной войны собрали деньги, на которые была сформирована танковая колонна с название "Тамбовский колхозник". На фронте оказалось около 300 танков, которые участвовали в Сталинградской битве, форсировали Одер, штурмовали Берлин.
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20 октября, 15:59
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"Вот и сегодня неравнодушные тамбовчане готовы сделать все ради Победы нашей страны над новыми проявлениями нацизма, именно поэтому военные машины с надписью "Тамбовский колхозник" отправились в зону проведения СВО", - заявил Егоров в своём Telegram-канале.
В пресс-службе правительства Тамбовской области рассказали РИА Новости, что покупку автомобилей профинансировали предприниматели, которые основали фонд "Развитие Тамбовщины". На этот раз организация помогла с оформлением документов.
Фонд "Развитие Тамбовщины" создан для помощи военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации. Он начал работать в первые дни специальной военной операции. За это время было собрано около 342 миллионов рублей - их перечислили неравнодушные тамбовчане. Инициатива создания принадлежит предпринимателям области, которую поддержал губернатор Максим Егоров.
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Надежные людиМаксим ЕгоровТамбовская область
 
 
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