https://ria.ru/20231023/vnedorozhniki-1904681117.html

Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь внедорожников в зону СВО

Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь внедорожников в зону СВО - РИА Новости, 23.10.2023

Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь внедорожников в зону СВО

Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь автомобилей повышенной проходимости с надписью "Тамбовский колхозник" в зону проведения спецоперации, сообщил... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:52

2023-10-23T14:52

2023-10-23T14:52

надежные люди

максим егоров

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь автомобилей повышенной проходимости с надписью "Тамбовский колхозник" в зону проведения спецоперации, сообщил губернатор Максим Егоров. Жители Тамбовской области в годы Великой Отечественной войны собрали деньги, на которые была сформирована танковая колонна с название "Тамбовский колхозник". На фронте оказалось около 300 танков, которые участвовали в Сталинградской битве, форсировали Одер, штурмовали Берлин. "Вот и сегодня неравнодушные тамбовчане готовы сделать все ради Победы нашей страны над новыми проявлениями нацизма, именно поэтому военные машины с надписью "Тамбовский колхозник" отправились в зону проведения СВО", - заявил Егоров в своём Telegram-канале. В пресс-службе правительства Тамбовской области рассказали РИА Новости, что покупку автомобилей профинансировали предприниматели, которые основали фонд "Развитие Тамбовщины". На этот раз организация помогла с оформлением документов. Фонд "Развитие Тамбовщины" создан для помощи военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации. Он начал работать в первые дни специальной военной операции. За это время было собрано около 342 миллионов рублей - их перечислили неравнодушные тамбовчане. Инициатива создания принадлежит предпринимателям области, которую поддержал губернатор Максим Егоров.

https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904181991.html

https://ria.ru/20231019/avtomobili-1903908394.html

тамбовская область

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максим егоров, тамбовская область