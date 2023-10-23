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Пользователи ВКонтакте высказались об идее запретить смартфоны в школе
Пользователи ВКонтакте высказались об идее запретить смартфоны в школе - РИА Новости, 23.10.2023
Пользователи ВКонтакте высказались об идее запретить смартфоны в школе
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:14
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они относятся к запрету смартфонов в школе. Варианты ответа были: нужно полностью запретить; разрешить только на переменах; не нужно ограничивать; мне все равно.В итоге большинство пользователей считают, что смартфоны нужно разрешить использовать только на переменах. Таких подписчиков оказалось 46%. При этом почти 36% ответили, что смартфоны в школе нужно полностью запретить. Около 13% против каких-либо ограничений, и 3% ответили, что им все равно. В комментариях пользователи отметили, что совсем запрещать смартфоны школьникам нельзя, так как родителям необходимо быть на связи с ребенком.Ранее фракция "Новые люди" обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов, а также путем голосования родителей выяснить необходимость этого предложения.
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они относятся к запрету смартфонов в школе. Варианты ответа были: нужно полностью запретить; разрешить только на переменах; не нужно ограничивать; мне все равно.
В итоге большинство пользователей считают, что смартфоны нужно разрешить использовать только на переменах. Таких подписчиков оказалось 46%. При этом почти 36% ответили, что смартфоны в школе нужно полностью запретить. Около 13% против каких-либо ограничений, и 3% ответили, что им все равно.
В комментариях пользователи отметили, что совсем запрещать смартфоны школьникам нельзя, так как родителям необходимо быть на связи с ребенком.
Ранее фракция "Новые люди" обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов, а также путем голосования родителей выяснить необходимость этого предложения.