https://ria.ru/20231023/vagenknekht-1904773194.html

Левая партия Германии потребовала от Вагенкнехт сложения мандата

Левая партия Германии потребовала от Вагенкнехт сложения мандата - РИА Новости, 23.10.2023

Левая партия Германии потребовала от Вагенкнехт сложения мандата

Немецкая партия "Левые" считает безответственным решение Сары Вагенкнехт создать собственную партию и требует от нее сложения депутатского мандата, заявил в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:47

2023-10-23T18:47

2023-10-23T18:47

в мире

германия

сара вагенкнехт

левая (партия)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Немецкая партия "Левые" считает безответственным решение Сары Вагенкнехт создать собственную партию и требует от нее сложения депутатского мандата, заявил в понедельник сопредседатель партии Мартин Ширдеван. Ранее в понедельник критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". "Как Вы наверняка знаете, сегодня депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила о своем выходе из "Левых" и последующем создании партийного альянса Сары Вагенкнехт. К сожалению, действия этого депутата в данном случае абсолютно безответственны", - сказал Ширдеван на пресс-конференции. Он заявил, что в партии "Левые" ожидали подобного развития событий. Кроме того, он потребовал сложения депутатского мандата, поскольку в бундестаг она прошла по партийному списку "Левых". С похожим заявлением выступил и один из наиболее опытных и авторитетных членов партии "Левые" Грегор Гизи, который еще на закате существования ГДР стал председателем Партии демократического социализма (ПДС), образованной на базе бессменно правившей в Восточной Германии Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). "Мы, избранные прямым голосованием депутаты бундестага от парламентской фракции "Левые", призываем те десять членов парламентской фракции, которые покинули партию "Левые", чтобы создать конкурирующую партию, отказаться от своих мандатов", - написал Гизи на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Он подчеркнул, что эти депутаты прошли в парламент как члены партии "Левые", которую теперь критикуют. "Если они сохранят свои мандаты, то начнут свой новый проект с в высшей степени аморального "воровства". Мы также считаем, что можно спорить и бороться за изменение политики нашей партии, но не путем выхода из нее", - добавил Гизи. Вагенкнехт в текущем году несколько раз подряд занимала третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ. Политик организовала 25 февраля крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта из-за поставок Западом оружия. В марте она заявила, что больше не будет избираться от "Левых". В июне правление "Левых" уже заявляло, что Вагенкнехт нужно сложить мандат, но она ответила, что не намерена это делать.

https://ria.ru/20231020/germaniya-1904139094.html

https://ria.ru/20230831/frg-1893304349.html

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в мире, германия, сара вагенкнехт, левая (партия)