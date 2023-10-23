https://ria.ru/20231023/ukraina-1904752358.html

СМИ: ЦРУ готовило украинских агентов для работы за линией фронта

СМИ: ЦРУ готовило украинских агентов для работы за линией фронта - РИА Новости, 23.10.2023

СМИ: ЦРУ готовило украинских агентов для работы за линией фронта

Сотрудники ЦРУ готовили под Киевом украинских агентов, "способных действовать за линией фронта", сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:37

2023-10-23T17:37

2023-10-23T17:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники ЦРУ готовили под Киевом украинских агентов, "способных действовать за линией фронта", сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника. По данным газеты, ЦРУ работало с СБУ над созданием совершенно нового управления, которое было сосредоточено на операциях по "активным мерам" против России и было изолировано от других подразделений СБУ. По данным издания, подразделение было названо "Пятым управлением". "План заключался в том, чтобы сформировать подразделения, способные действовать за линией фронта и выполнять роль тайных групп... Тренировочные площадки располагались за пределами Киева, где отобранные новобранцы проходили инструктаж со стороны сотрудников ЦРУ",- отмечает Washington Post, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, участвовавшего в данной работе. По данным газеты, американское ведомство предоставило оборудование для подслушивания, которое позволяло Украине перехватывать телефонные звонки и электронную почту в РФ, и даже предоставило маскировку, позволяющую СБУ легче проникать на российскую территорию. "Первые миссии были сосредоточены на вербовке информаторов среди российских сил, а также на мерах кибер- и электронного подслушивания. СБУ также начала проводить диверсионные операции", - отмечает, в частности, издание. Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников раннее сообщала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России.

https://ria.ru/20231023/tatarskiy-1904678660.html

https://ria.ru/20231014/lobbi-1902697696.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), сша, россия, ситуация в днр и лнр