Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЦРУ готовило украинских агентов для работы за линией фронта - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904752358.html
СМИ: ЦРУ готовило украинских агентов для работы за линией фронта
СМИ: ЦРУ готовило украинских агентов для работы за линией фронта - РИА Новости, 23.10.2023
СМИ: ЦРУ готовило украинских агентов для работы за линией фронта
Сотрудники ЦРУ готовили под Киевом украинских агентов, "способных действовать за линией фронта", сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:37
2023-10-23T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
центральное разведывательное управление (цру)
сша
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники ЦРУ готовили под Киевом украинских агентов, "способных действовать за линией фронта", сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника. По данным газеты, ЦРУ работало с СБУ над созданием совершенно нового управления, которое было сосредоточено на операциях по "активным мерам" против России и было изолировано от других подразделений СБУ. По данным издания, подразделение было названо "Пятым управлением". "План заключался в том, чтобы сформировать подразделения, способные действовать за линией фронта и выполнять роль тайных групп... Тренировочные площадки располагались за пределами Киева, где отобранные новобранцы проходили инструктаж со стороны сотрудников ЦРУ",- отмечает Washington Post, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, участвовавшего в данной работе. По данным газеты, американское ведомство предоставило оборудование для подслушивания, которое позволяло Украине перехватывать телефонные звонки и электронную почту в РФ, и даже предоставило маскировку, позволяющую СБУ легче проникать на российскую территорию. "Первые миссии были сосредоточены на вербовке информаторов среди российских сил, а также на мерах кибер- и электронного подслушивания. СБУ также начала проводить диверсионные операции", - отмечает, в частности, издание. Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников раннее сообщала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России.
https://ria.ru/20231023/tatarskiy-1904678660.html
https://ria.ru/20231014/lobbi-1902697696.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), сша, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: ЦРУ готовило украинских агентов для работы за линией фронта

WP: ЦРУ готовило в Киеве украинских агентов для работы за линией фронта

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники ЦРУ готовили под Киевом украинских агентов, "способных действовать за линией фронта", сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
По данным газеты, ЦРУ работало с СБУ над созданием совершенно нового управления, которое было сосредоточено на операциях по "активным мерам" против России и было изолировано от других подразделений СБУ. По данным издания, подразделение было названо "Пятым управлением".
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
WP: спецслужбы Украины убили десятки людей, включая Дугину и Татарского
23 октября, 14:45
"План заключался в том, чтобы сформировать подразделения, способные действовать за линией фронта и выполнять роль тайных групп... Тренировочные площадки располагались за пределами Киева, где отобранные новобранцы проходили инструктаж со стороны сотрудников ЦРУ",- отмечает Washington Post, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, участвовавшего в данной работе.
По данным газеты, американское ведомство предоставило оборудование для подслушивания, которое позволяло Украине перехватывать телефонные звонки и электронную почту в РФ, и даже предоставило маскировку, позволяющую СБУ легче проникать на российскую территорию. "Первые миссии были сосредоточены на вербовке информаторов среди российских сил, а также на мерах кибер- и электронного подслушивания. СБУ также начала проводить диверсионные операции", - отмечает, в частности, издание.
Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников раннее сообщала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Экс-аналитик ЦРУ не смог сдержать смех, узнав решение Пентагона по Украине
14 октября, 02:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)СШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала