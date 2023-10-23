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Кулеба поддержал введение множественного гражданства на Украине - РИА Новости, 23.10.2023
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17:03 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904741602.html
Кулеба поддержал введение множественного гражданства на Украине
Кулеба поддержал введение множественного гражданства на Украине - РИА Новости, 23.10.2023
Кулеба поддержал введение множественного гражданства на Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил агентству РБК-Украина, что поддерживает введение множественного гражданства на Украине, за исключением... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:03
2023-10-23T17:03
в мире
украина
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил агентству РБК-Украина, что поддерживает введение множественного гражданства на Украине, за исключением двойного гражданства с РФ и "недружественными странами". Множественное гражданство - это статус гражданства, при котором лицо признается гражданином двух или более стран по законам этих стран. В настоящее время на Украине существует единое гражданство. "Одним из элементов государственной политики направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества должно стать множественное гражданство", - приводит слова Кулебы издание. Он отметил, что в украинском обществе уже давно идет дискуссия на эту тему, но выразил убеждение в необходимости введения множественного гражданства. Кулеба подчеркнул, что такая политика должна воплощаться разумно: постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц. "И, конечно, любое двойное гражданство... с недружественными странами должно быть запрещено", - резюмировал глава украинской дипломатии. Как сообщала в июле прошлого года депутат Верховной рады Мария Мезенцева, украинские власти рассматривают возможность легализации двойного гражданства на Украине, парламентарии готовят соответствующий законопроект. По ее словам, невозможность иметь двойное гражданство на Украине стала "препятствием для членства страны в Евросоюзе".
https://ria.ru/20230926/ukraine-1898817074.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, мид украины
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, МИД Украины
Кулеба поддержал введение множественного гражданства на Украине

Кулеба поддержал введение двойного гражданства на Украине, кроме российского

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил агентству РБК-Украина, что поддерживает введение множественного гражданства на Украине, за исключением двойного гражданства с РФ и "недружественными странами".
Множественное гражданство - это статус гражданства, при котором лицо признается гражданином двух или более стран по законам этих стран. В настоящее время на Украине существует единое гражданство.
"Одним из элементов государственной политики направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества должно стать множественное гражданство", - приводит слова Кулебы издание. Он отметил, что в украинском обществе уже давно идет дискуссия на эту тему, но выразил убеждение в необходимости введения множественного гражданства. Кулеба подчеркнул, что такая политика должна воплощаться разумно: постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц. "И, конечно, любое двойное гражданство... с недружественными странами должно быть запрещено", - резюмировал глава украинской дипломатии.
Как сообщала в июле прошлого года депутат Верховной рады Мария Мезенцева, украинские власти рассматривают возможность легализации двойного гражданства на Украине, парламентарии готовят соответствующий законопроект. По ее словам, невозможность иметь двойное гражданство на Украине стала "препятствием для членства страны в Евросоюзе".
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