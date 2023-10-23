https://ria.ru/20231023/ukraina-1904741602.html

Кулеба поддержал введение множественного гражданства на Украине

Кулеба поддержал введение множественного гражданства на Украине - РИА Новости, 23.10.2023

Кулеба поддержал введение множественного гражданства на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил агентству РБК-Украина, что поддерживает введение множественного гражданства на Украине, за исключением... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:03

2023-10-23T17:03

2023-10-23T17:03

в мире

украина

дмитрий кулеба

мид украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867448325_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ce65d678bb55ebb76f146b49e540138e.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил агентству РБК-Украина, что поддерживает введение множественного гражданства на Украине, за исключением двойного гражданства с РФ и "недружественными странами". Множественное гражданство - это статус гражданства, при котором лицо признается гражданином двух или более стран по законам этих стран. В настоящее время на Украине существует единое гражданство. "Одним из элементов государственной политики направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества должно стать множественное гражданство", - приводит слова Кулебы издание. Он отметил, что в украинском обществе уже давно идет дискуссия на эту тему, но выразил убеждение в необходимости введения множественного гражданства. Кулеба подчеркнул, что такая политика должна воплощаться разумно: постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц. "И, конечно, любое двойное гражданство... с недружественными странами должно быть запрещено", - резюмировал глава украинской дипломатии. Как сообщала в июле прошлого года депутат Верховной рады Мария Мезенцева, украинские власти рассматривают возможность легализации двойного гражданства на Украине, парламентарии готовят соответствующий законопроект. По ее словам, невозможность иметь двойное гражданство на Украине стала "препятствием для членства страны в Евросоюзе".

https://ria.ru/20230926/ukraine-1898817074.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий кулеба, мид украины