https://ria.ru/20231023/ukraina-1904735302.html

СМИ: военная разведка Украины помогала ЦРУ собирать данные о России

СМИ: военная разведка Украины помогала ЦРУ собирать данные о России - РИА Новости, 23.10.2023

СМИ: военная разведка Украины помогала ЦРУ собирать данные о России

Главное управление разведки минобороны Украины помогало ЦРУ собирать данные о российских объектах, пишет газета Washington Post со ссылкой на экс-чиновника ГУР. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:44

2023-10-23T16:44

2023-10-23T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

министерство обороны украины

украина

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины помогало ЦРУ собирать данные о российских объектах, пишет газета Washington Post со ссылкой на экс-чиновника ГУР. "По словам официальных лиц, массивы данных были переданы через новый объект, построенный ЦРУ, обратно в Вашингтон, где они были тщательно изучены аналитиками ЦРУ и АНБ", - говорится в сообщении издания. "Мы давали им возможность — через нас — собирать информацию о российских объектах", - приводит издание слова бывшего сотрудника ГУР. При этом, пишет газета, отвечая на вопрос о масштабах инвестиций ЦРУ, чиновник сказал: "Это были миллионы долларов".

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны украины, украина, сша, ситуация в днр и лнр