https://ria.ru/20231023/ukraina-1904735302.html
СМИ: военная разведка Украины помогала ЦРУ собирать данные о России
СМИ: военная разведка Украины помогала ЦРУ собирать данные о России - РИА Новости, 23.10.2023
СМИ: военная разведка Украины помогала ЦРУ собирать данные о России
Главное управление разведки минобороны Украины помогало ЦРУ собирать данные о российских объектах, пишет газета Washington Post со ссылкой на экс-чиновника ГУР. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:44
2023-10-23T16:44
2023-10-23T16:44
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины помогало ЦРУ собирать данные о российских объектах, пишет газета Washington Post со ссылкой на экс-чиновника ГУР. "По словам официальных лиц, массивы данных были переданы через новый объект, построенный ЦРУ, обратно в Вашингтон, где они были тщательно изучены аналитиками ЦРУ и АНБ", - говорится в сообщении издания. "Мы давали им возможность — через нас — собирать информацию о российских объектах", - приводит издание слова бывшего сотрудника ГУР. При этом, пишет газета, отвечая на вопрос о масштабах инвестиций ЦРУ, чиновник сказал: "Это были миллионы долларов".
https://ria.ru/20231023/tatarskiy-1904678660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: военная разведка Украины помогала ЦРУ собирать данные о России
WP: украинская военная разведка помогала ЦРУ собирать данные о России