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СМИ: военная разведка Украины помогала ЦРУ собирать данные о России - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904735302.html
СМИ: военная разведка Украины помогала ЦРУ собирать данные о России
СМИ: военная разведка Украины помогала ЦРУ собирать данные о России - РИА Новости, 23.10.2023
СМИ: военная разведка Украины помогала ЦРУ собирать данные о России
Главное управление разведки минобороны Украины помогало ЦРУ собирать данные о российских объектах, пишет газета Washington Post со ссылкой на экс-чиновника ГУР. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:44
2023-10-23T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны украины
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины помогало ЦРУ собирать данные о российских объектах, пишет газета Washington Post со ссылкой на экс-чиновника ГУР. "По словам официальных лиц, массивы данных были переданы через новый объект, построенный ЦРУ, обратно в Вашингтон, где они были тщательно изучены аналитиками ЦРУ и АНБ", - говорится в сообщении издания. "Мы давали им возможность — через нас — собирать информацию о российских объектах", - приводит издание слова бывшего сотрудника ГУР. При этом, пишет газета, отвечая на вопрос о масштабах инвестиций ЦРУ, чиновник сказал: "Это были миллионы долларов".
https://ria.ru/20231023/tatarskiy-1904678660.html
украина
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в мире, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны украины, украина, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны Украины, Украина, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: военная разведка Украины помогала ЦРУ собирать данные о России

WP: украинская военная разведка помогала ЦРУ собирать данные о России

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины помогало ЦРУ собирать данные о российских объектах, пишет газета Washington Post со ссылкой на экс-чиновника ГУР.
"По словам официальных лиц, массивы данных были переданы через новый объект, построенный ЦРУ, обратно в Вашингтон, где они были тщательно изучены аналитиками ЦРУ и АНБ", - говорится в сообщении издания.
"Мы давали им возможность — через нас — собирать информацию о российских объектах", - приводит издание слова бывшего сотрудника ГУР. При этом, пишет газета, отвечая на вопрос о масштабах инвестиций ЦРУ, чиновник сказал: "Это были миллионы долларов".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны УкраиныУкраинаСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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