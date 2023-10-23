https://ria.ru/20231023/ukraina-1904646556.html

ЕБРР предоставил Украине обещанные три миллиарда евро

ЕБРР предоставил Украине обещанные три миллиарда евро - РИА Новости, 23.10.2023

ЕБРР предоставил Украине обещанные три миллиарда евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине все обещанные на период 2022-2023 годов средства в размере 3 миллиардов евро, говорится в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:24

2023-10-23T13:24

2023-10-23T13:59

экономика

украина

европейский банк реконструкции и развития

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150610/79/1506107966_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_7fb3086c9f87434738fef15a1f447578.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине все обещанные на период 2022-2023 годов средства в размере 3 миллиардов евро, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте банка.Ранее ЕБРР обязался выделить Киеву до 3 миллиардов евро в 2022-2023 годах."Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) достиг цели по размещению финансирования в размере 3 миллиардов евро в реальный сектор экономики Украины в 2022-2023 годах", - сказано в документе.Банк назвал себя "крупнейшим институциональным инвестором Украины" и заявил о намерении продолжить оказывать экономике страны поддержку столько, сколько это будет необходимо, поскольку "потребности на Украине огромны".Выделенные средства пошли на обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, развитие торговли, улучшение критически важной инфраструктуры, в том числе и транспортного сообщения, а также на поддержку соседних стран, говорится в пресс-релизе.Для продолжения поддержки украинской экономики председатели правления ЕБРР договорились работать над увеличением капитала на сумму от 3 до 5 миллиардов евро до конца года. В случае одобрения такого решения, у банка появятся дополнительные средства для инвестирования в Украину, отмечается в документе.В конце мая сообщалось, что банк планирует предоставить Киеву в 2024 году еще 1,5 миллиарда евро.ЕБРР - крупнейший международный институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, сегодня проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904629471.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904602972.html

https://ria.ru/20231023/pomosch-1904645233.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, европейский банк реконструкции и развития, киев