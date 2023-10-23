https://ria.ru/20231023/ukraina-1904646556.html
ЕБРР предоставил Украине обещанные три миллиарда евро
ЕБРР предоставил Украине обещанные три миллиарда евро - РИА Новости, 23.10.2023
ЕБРР предоставил Украине обещанные три миллиарда евро
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине все обещанные на период 2022-2023 годов средства в размере 3 миллиардов евро, говорится в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:24
2023-10-23T13:24
2023-10-23T13:59
экономика
украина
европейский банк реконструкции и развития
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150610/79/1506107966_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_7fb3086c9f87434738fef15a1f447578.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине все обещанные на период 2022-2023 годов средства в размере 3 миллиардов евро, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте банка.Ранее ЕБРР обязался выделить Киеву до 3 миллиардов евро в 2022-2023 годах."Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) достиг цели по размещению финансирования в размере 3 миллиардов евро в реальный сектор экономики Украины в 2022-2023 годах", - сказано в документе.Банк назвал себя "крупнейшим институциональным инвестором Украины" и заявил о намерении продолжить оказывать экономике страны поддержку столько, сколько это будет необходимо, поскольку "потребности на Украине огромны".Выделенные средства пошли на обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, развитие торговли, улучшение критически важной инфраструктуры, в том числе и транспортного сообщения, а также на поддержку соседних стран, говорится в пресс-релизе.Для продолжения поддержки украинской экономики председатели правления ЕБРР договорились работать над увеличением капитала на сумму от 3 до 5 миллиардов евро до конца года. В случае одобрения такого решения, у банка появятся дополнительные средства для инвестирования в Украину, отмечается в документе.В конце мая сообщалось, что банк планирует предоставить Киеву в 2024 году еще 1,5 миллиарда евро.ЕБРР - крупнейший международный институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, сегодня проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904629471.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904602972.html
https://ria.ru/20231023/pomosch-1904645233.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150610/79/1506107966_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_7b3f61d8ddf09592c690102eefd0274c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европейский банк реконструкции и развития, киев
Экономика, Украина, Европейский банк реконструкции и развития, Киев
ЕБРР предоставил Украине обещанные три миллиарда евро
ЕБРР предоставил Украине обещанные ранее на период 2022-2023 годов 3 млрд евро
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине все обещанные на период 2022-2023 годов средства в размере 3 миллиардов евро, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте
банка.
Ранее ЕБРР обязался выделить Киеву
до 3 миллиардов евро в 2022-2023 годах.
В Ирландии заверили, что ЕС не забудет об Украине из-за конфликта в Газе
"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) достиг цели по размещению финансирования в размере 3 миллиардов евро в реальный сектор экономики Украины в 2022-2023 годах", - сказано в документе.
Банк назвал себя "крупнейшим институциональным инвестором Украины" и заявил о намерении продолжить оказывать экономике страны поддержку столько, сколько это будет необходимо, поскольку "потребности на Украине огромны".
Выделенные средства пошли на обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, развитие торговли, улучшение критически важной инфраструктуры, в том числе и транспортного сообщения, а также на поддержку соседних стран, говорится в пресс-релизе.
Для продолжения поддержки украинской экономики председатели правления ЕБРР договорились работать над увеличением капитала на сумму от 3 до 5 миллиардов евро до конца года. В случае одобрения такого решения, у банка появятся дополнительные средства для инвестирования в Украину, отмечается в документе.
Боррель призвал глав МИД стран Евросоюза не забывать об Украине
В конце мая сообщалось, что банк планирует предоставить Киеву в 2024 году еще 1,5 миллиарда евро.
ЕБРР - крупнейший международный институт со штаб-квартирой в Лондоне
, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, сегодня проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы
, СНГ, Центральной Азии
и Северной Африки
. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.
Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи