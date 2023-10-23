https://ria.ru/20231023/ukraina-1904643625.html

В Совете церквей Украины оценили недопуск УПЦ на встречу с премьером

В Совете церквей Украины оценили недопуск УПЦ на встречу с премьером - РИА Новости, 23.10.2023

В Совете церквей Украины оценили недопуск УПЦ на встречу с премьером

Представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не были допущены на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем без объяснения причин,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:14

2023-10-23T13:14

2023-10-23T13:14

религия

украина

россия

денис шмыгаль

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не были допущены на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем без объяснения причин, что является дискриминацией, сообщает Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. "Встреча Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем состоялась 19 октября 2023 года. При этом полномочные представители от Украинской православной церкви не были допущены к участию в этой встрече. Несмотря на то, что кандидатуры участников встречи от УПЦ были поданы от Всеукраинского совета заранее, им было отказано правительством Украины во встрече с премьер-министром Украины без уведомления причин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета. Уточняется, что УПЦ является одним из соучредителей и действующим членом Всеукраинского совета. И это первый случай, когда полномочному члену совета было отказано принять участие во встрече с председателем правительства. "Такие действия правительства Украины дискриминационны по отношению к крупнейшему религиозному объединению Украины и нарушают законодательный запрет на установление каких-либо преимуществ или ограничений среди религиозных объединений. Считаем, что препятствия, которые оказываются представителям УПЦ со стороны правительства, недопустимы и свидетельствуют о дискриминационной политике в отношении УПЦ", - подытожили в совете. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231020/upts-1904180479.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231020/kirill-1904246779.html

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украина, россия, денис шмыгаль, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц