https://ria.ru/20231023/ukraina-1904618752.html

На Украине без света остались почти 450 населенных пунктов

На Украине без света остались почти 450 населенных пунктов - РИА Новости, 23.10.2023

На Украине без света остались почти 450 населенных пунктов

Почти 450 населенных пунктов остались без света на Украине, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:49

2023-10-23T11:49

2023-10-23T11:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

укрэнерго

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_0:361:2999:2047_1920x0_80_0_0_6af31cc18f1016aaea080e2691ac90d2.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Почти 450 населенных пунктов остались без света на Украине, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. "Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 443 населенных пункта", - говорится в сообщении компании. В предыдущий раз об отсутствии света в населенных пунктах на Украине компания сообщала в пятницу, тогда свет отсутствовал в 419 пунктах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20231019/ukraina-1903779254.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, укрэнерго, ситуация в днр и лнр