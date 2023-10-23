https://ria.ru/20231023/ukraina-1904618752.html
На Украине без света остались почти 450 населенных пунктов
На Украине без света остались почти 450 населенных пунктов - РИА Новости, 23.10.2023
На Украине без света остались почти 450 населенных пунктов
Почти 450 населенных пунктов остались без света на Украине, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:49
2023-10-23T11:49
2023-10-23T11:49
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Почти 450 населенных пунктов остались без света на Украине, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. "Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 443 населенных пункта", - говорится в сообщении компании. В предыдущий раз об отсутствии света в населенных пунктах на Украине компания сообщала в пятницу, тогда свет отсутствовал в 419 пунктах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20231019/ukraina-1903779254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине без света остались почти 450 населенных пунктов
"Укрэнерго": на Украине без света остались почти 450 населенных пунктов