Крым и Донбасс Украине уже не вернуть. Запад о чем-то начал догадываться

Украина благодаря президенту США Джо Байдену снова вернулась на страницы западной прессы. А то после 7 октября, когда взорвался Ближний Восток, этот географический термин на время полностью исчез из мировых СМИ. Даже The New York Times спустя неделю вынуждена была предположить, что "поддержка Украины миновала свой пик" и теперь будет только катиться по наклонной.Но в минувшую пятницу появилось обращение Байдена к нации, в котором он в хамской манере провел параллели между Россией и движением ХАМАС. И многие западные колумнисты и аналитики тут же подобострастно бросились подпевать престарелому "лидеру свободного мира", убеждая публику в том, как важно поддерживать Украину.Особенно стараются скандально известные европейские лоббисты киевского режима — экс-премьер Британии Борис Джонсон и французский певец цветных революций Бернар-Анри Леви. Они даже написали совместную колонку на двух языках, в которой убеждали публику: Запад должен одновременно поддерживать Израиль и Украину. О глубине погружения обоих скандалистов в тему наглядно свидетельствует, что они старательно пытались воспроизвести слово "Авдеевка", но в английском варианте, в газете The Daily Telegraph, у них получилась "Адвиика" (Adviika), а во французской версии на страницах Le Figaro — "Андиивка" (Andiivka).Борис Джонсон пошел дальше и продолжил эту тему в своей собственной колонке на страницах Daily Mail, призывая весь мир следовать мудрым указаниям Байдена, поскольку "всем человеческим организациям нужен лидер". Показательно, что эту колонку Джонсон писал после того, как журнал The New European посвятил ему обложку в номинации (извините за столь высокий слог английских джентльменов, но из песни слов не выкинешь) "Дерьмо года — 2023".И подобных колонок в западной прессе сейчас опубликовано немало. Но стоит обратить внимание на появление любопытной тенденции в новых западных материалах об Украине: внезапно многие из тех, кто еще вчера призывал "нанести поражение России на поле боя" и "восстановить Украину в границах 1991 года", вдруг заговорили о дипломатическом решении конфликта и даже об уступках Москве. Еще недавно такое представить было сложно!На эту же тенденцию обратил внимание и Владимир Путин, выступая на днях в Пекине: "Уже и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом — и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, <…> за это похвалю".Вот один из примеров. В газете The Times известный британский журналист (бывший главред The Daily Telegraph) и военный историк Макс Хастингс написал колонку с тем же призывом, что и Джонсон: "Мир не может себе позволить усталость от Украины". И пишет он там, в общем-то, о том же: мол, "если Путину будет позволено одержать победу на Украине, <…> цена для всех наших демократий будет исторической и трагической".Но внезапно автор выдает следующий пассаж, который сложно было представить за его подписью еще несколько месяцев назад: "Для поддержания общественной симпатии кажется все более необходимым сформулировать правдоподобный исход войны вместо пустых мантр о том, что она должна продолжаться до тех пор, пока каждый ярд оккупированной земли не вернется в руки Киева. <…> Что бы ни говорили ястребиные пустозвоны, освобождение Крыма и восточного Донбасса вряд ли произойдет. Даже при наличии политической воли военных средств для достижений этой цели нет и не будет".Что ж, если авторы западных мейнстримных газет стали уже признавать нереальность возвращения Украине территорий, вошедших в состав России, — это та же "трансформация в правильном направлении". Причем таких публикаций становится все больше. Даже редакционная колонка The Los Angeles Times — опять-таки на тему "усталости от Украины" — уже допускает "некоторые уступки России".Известная американская журналистка и издатель журнала The Nation Катрина Ванден Хювел полагает, что команда Байдена постепенно должна поддаться изменению "общественной температуры" по украинскому вопросу. Автор приходит к выводу: "Администрация должна работать дипломатически, чтобы положить конец агонии Украины, а не продлевать ее".Она ссылается на недавнее исследование группы Eurasia (которую уж точно не заподозришь в русофилии), установившее: уже 58 процентов американцев считают, что Белый дом должен побуждать стороны украинского конфликта к мирным переговорам. Особенно любопытно, что некоторые из тех, кто выступил против, объясняют это так: "Российские требования к украинской территории легитимны, и она не должна отступать от своих целей". Заметьте, так полагают уже пять процентов американцев!Постепенно "усталость от Украины" начинает трансформироваться в понимание несбыточности западной мечты о "победе над Россией". Это не значит, что это понимание уже стало общим среди элит, — и речь Байдена является наглядным тому свидетельством. Но даже за разговорами о продолжении финансирования военных авантюр Киева все чаще проскальзывает мысль о необходимости срочно договариваться о мире с Россией, пока от Украины еще что-то осталось. "Трансформация в правильном направлении" только начинается.

2023

