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В Приморье пару осудили за убийство шести человек, в том числе двух детей - РИА Новости, 23.10.2023
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04:55 23.10.2023 (обновлено: 05:35 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/ubiystvo-1904575799.html
В Приморье пару осудили за убийство шести человек, в том числе двух детей
В Приморье пару осудили за убийство шести человек, в том числе двух детей - РИА Новости, 23.10.2023
В Приморье пару осудили за убийство шести человек, в том числе двух детей
Мужчина и женщина, жители Артема Приморского края, спустя 18 лет осуждены за убийство их знакомой во время застолья, мужчина также получил срок за попытку... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T04:55
2023-10-23T05:35
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Мужчина и женщина, жители Артема Приморского края, спустя 18 лет осуждены за убийство их знакомой во время застолья, мужчина также получил срок за попытку скрыть преступление, убив еще пятерых человек, в том числе двух детей, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. "В судебном заседании установлено, что в июле 2005 года в ходе распития спиртных напитков в доме в Артеме женщина на почве ревности ударила потерпевшую железным прутом и нанесла не менее двух ножевых ранений. Ее сожитель, желая оказать содействие в сокрытии преступления, используя нож и топор, убил пятерых человек, находившихся в доме, в том числе двух несовершеннолетних 1993 и 1995 годов рождения, которые в момент преступления спали", - говорится в сообщении. Затем фигуранты обнаружили, что первая жертва осталась жива, перенесли ее за дворовую постройку и убили, отмечают в прокуратуре. Преступление долгие годы оставалось нераскрытым, пока подозреваемых на нашли в 2021 году. Суд решил, что нет оснований для освобождения фигурантов от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Мужчине назначили 21 год исправительной колонии строго режима, женщине - 19 лет исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.СУ СК уточняет обстоятельства раскрытия дела. Так, была получена информация о том, что лица из числа подозреваемых в 2005 году были осуждены к длительным срокам лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений, обстоятельства которых, в том числе орудие преступления, были схожи с указанными убийствами. Женщина на момент отработки версии следователей отбывала наказание в местах лишения свободы. Ее бывший сожитель в 2019 году освободился из мест лишения свободы по отбытию наказания."В ходе допроса фигурантка призналась в убийстве. Мужчина также не стал скрывать правду и подробно описал события того вечера. Мотивом к совершению преступления явилось стремление избавиться от возможных очевидцев совершенного убийства первой потерпевшей", - добавляет СУ СК.
https://ria.ru/20231017/ubiystvo-1903328170.html
https://ria.ru/20231022/sk-1904513302.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье пару осудили за убийство шести человек, в том числе двух детей

Пару в Приморье осудили за убийство в 2005 году двух детей и четверых взрослых

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Мужчина и женщина, жители Артема Приморского края, спустя 18 лет осуждены за убийство их знакомой во время застолья, мужчина также получил срок за попытку скрыть преступление, убив еще пятерых человек, в том числе двух детей, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.
«
"В судебном заседании установлено, что в июле 2005 года в ходе распития спиртных напитков в доме в Артеме женщина на почве ревности ударила потерпевшую железным прутом и нанесла не менее двух ножевых ранений. Ее сожитель, желая оказать содействие в сокрытии преступления, используя нож и топор, убил пятерых человек, находившихся в доме, в том числе двух несовершеннолетних 1993 и 1995 годов рождения, которые в момент преступления спали", - говорится в сообщении.
Затем фигуранты обнаружили, что первая жертва осталась жива, перенесли ее за дворовую постройку и убили, отмечают в прокуратуре.
Преступление долгие годы оставалось нераскрытым, пока подозреваемых на нашли в 2021 году. Суд решил, что нет оснований для освобождения фигурантов от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Мужчине назначили 21 год исправительной колонии строго режима, женщине - 19 лет исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
Представитель следственного комитета на месте убийства женщины в новой Москве. 16 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В новой Москве ищут подозреваемого в убийстве женщины
17 октября, 14:22
СУ СК уточняет обстоятельства раскрытия дела. Так, была получена информация о том, что лица из числа подозреваемых в 2005 году были осуждены к длительным срокам лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений, обстоятельства которых, в том числе орудие преступления, были схожи с указанными убийствами. Женщина на момент отработки версии следователей отбывала наказание в местах лишения свободы. Ее бывший сожитель в 2019 году освободился из мест лишения свободы по отбытию наказания.
"В ходе допроса фигурантка призналась в убийстве. Мужчина также не стал скрывать правду и подробно описал события того вечера. Мотивом к совершению преступления явилось стремление избавиться от возможных очевидцев совершенного убийства первой потерпевшей", - добавляет СУ СК.
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