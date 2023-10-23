https://ria.ru/20231023/ubiystvo-1904575799.html

В Приморье пару осудили за убийство шести человек, в том числе двух детей

В Приморье пару осудили за убийство шести человек, в том числе двух детей - РИА Новости, 23.10.2023

В Приморье пару осудили за убийство шести человек, в том числе двух детей

Мужчина и женщина, жители Артема Приморского края, спустя 18 лет осуждены за убийство их знакомой во время застолья, мужчина также получил срок за попытку... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T04:55

2023-10-23T04:55

2023-10-23T05:35

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Мужчина и женщина, жители Артема Приморского края, спустя 18 лет осуждены за убийство их знакомой во время застолья, мужчина также получил срок за попытку скрыть преступление, убив еще пятерых человек, в том числе двух детей, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. "В судебном заседании установлено, что в июле 2005 года в ходе распития спиртных напитков в доме в Артеме женщина на почве ревности ударила потерпевшую железным прутом и нанесла не менее двух ножевых ранений. Ее сожитель, желая оказать содействие в сокрытии преступления, используя нож и топор, убил пятерых человек, находившихся в доме, в том числе двух несовершеннолетних 1993 и 1995 годов рождения, которые в момент преступления спали", - говорится в сообщении. Затем фигуранты обнаружили, что первая жертва осталась жива, перенесли ее за дворовую постройку и убили, отмечают в прокуратуре. Преступление долгие годы оставалось нераскрытым, пока подозреваемых на нашли в 2021 году. Суд решил, что нет оснований для освобождения фигурантов от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Мужчине назначили 21 год исправительной колонии строго режима, женщине - 19 лет исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.СУ СК уточняет обстоятельства раскрытия дела. Так, была получена информация о том, что лица из числа подозреваемых в 2005 году были осуждены к длительным срокам лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений, обстоятельства которых, в том числе орудие преступления, были схожи с указанными убийствами. Женщина на момент отработки версии следователей отбывала наказание в местах лишения свободы. Ее бывший сожитель в 2019 году освободился из мест лишения свободы по отбытию наказания."В ходе допроса фигурантка призналась в убийстве. Мужчина также не стал скрывать правду и подробно описал события того вечера. Мотивом к совершению преступления явилось стремление избавиться от возможных очевидцев совершенного убийства первой потерпевшей", - добавляет СУ СК.

https://ria.ru/20231017/ubiystvo-1903328170.html

https://ria.ru/20231022/sk-1904513302.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край