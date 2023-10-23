https://ria.ru/20231023/turtsiya-1904618308.html

В Турции аренда жилья для туристов подорожает из-за нового закона

В Турции аренда жилья для туристов подорожает из-за нового закона - РИА Новости, 23.10.2023

В Турции аренда жилья для туристов подорожает из-за нового закона

Эксперты прогнозируют рост цен на краткосрочную аренду жилья в Турции и ценовые "войны" хозяев недвижимости с отелями категории в одну и две звезды сообщает... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:49

2023-10-23T11:49

2023-10-23T11:49

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Эксперты прогнозируют рост цен на краткосрочную аренду жилья в Турции и ценовые "войны" хозяев недвижимости с отелями категории в одну и две звезды сообщает АТОР. У сдающих жилье в аренду путешественникам с 2024 года вырастут расходы на получение лицензии, вывески, сбор документов, плату за занятие туристической деятельностью и с налоги."Мы прогнозируем, что в среднем по рынку расценки на туристическую аренду квартир и иных жилых помещений в Турции со следующего года возрастут в среднем на 30-35 процентов", – рассказал один из представителей отельеров в Турции.Также вероятен спад интереса к инвестиционному жилью в Турции, которое покупали для сдачи в аренду туристам и получения доходов. Теперь это станет менее прибыльно и более сложно, особенно если сам владелец квартиры постоянно проживает в другой стране.Опрошенные аналитиками АТОР эксперты также полагают, может начаться острая конкуренция за туристов между владельцами апартаментов и отелями категории в одну, две и три звезды. После роста расходов арендодателей они будут предлагать отдых по ценам, сопоставимым с местами размещения в низком сегменте и хостелам, отметил представитель турецкого турбизнеса.Турецкий парламент принял первую часть нового закона об аренде туристического жилья. С 1 января 2024 года предполагается запретить владельцам квартир и апартаментов сдавать их туристам, если собственники не получили лицензию и не соблюдают ряд других условий. Субаренда также будет запрещена. Нововведение касается жилья, сдаваемого на срок до 100 дней. За нарушения правил предусмотрены большие штрафы – от 100 тысяч лир или 340 тысяч рублей до миллиона лир, то есть 3,4 миллиона рублей при неоднократных нарушениях. Наказание предусмотрено и для сайтов, рекламирующих незаконно сдаваемые квартиры.В этом году на курортах Анталье 19 процентов отдыхающих жили вне отелей, рассказал президент Средиземноморской ассоциации туроператоров и отельеров (AKTOB) Каан Кавалоглу. Это позволило путешественникам снизить расходы на отпуск. "Количество ночевок в Анталье в этом сезоне увеличилось на 23 процента, но отели не заполнены. Даже туристы, которых мы считаем высокодоходной группой, и которые предпочитают виллы в гостиницах, теперь арендуют частные дома", – сказал он. Это серьезно повлияло на доходы люксовых отелей, пояснил эксперт.По его словам, сдающие жилье в аренду туристам должны пройти через те же процедуры, что и гостиницы. "Пусть платят налоги, проводят аудит, и мы будем честно конкурировать с ними", – сказал он. В итоге турбизнесу удалось провести через парламент законопроект, меняющий правила краткосрочной аренды.

https://ria.ru/20231022/tury-1903684413.html

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новости - туризм, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), коммерческая недвижимость