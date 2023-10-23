https://ria.ru/20231023/tuman-1904598274.html

Туман в Москве не повлиял на работу московских аэропортов

Туман в Москве не повлиял на работу московских аэропортов - РИА Новости, 23.10.2023

Туман в Москве не повлиял на работу московских аэропортов

Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево работают штатно на фоне тумана, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях. РИА Новости, 23.10.2023

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево работают штатно на фоне тумана, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях. "Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома достаточна и позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку. Отмененных рейсов в связи с метеоусловиями в столичном регионе в расписании воздушной гавани нет", - сообщили в Домодедово."Аэропорт работает штатно", - уточнили в Шереметьево.В международном аэропорту Внуково также сообщили, что обслуживание воздушных судов и пассажиров обеспечивается в штатном режиме в условиях ограниченной видимости: "На 10.00 по московскому времени горизонтальная видимость составляет 900-1100 метров, вертикальная - 60-70 метров. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям во Внуково нет".Раннее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве погода облачная, временами пройдут дожди, а утром местами возможны очаги туманов. -0-

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