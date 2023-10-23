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Туман в Москве не повлиял на работу московских аэропортов - РИА Новости, 23.10.2023
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Туризм
 
10:16 23.10.2023 (обновлено: 11:50 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/tuman-1904598274.html
Туман в Москве не повлиял на работу московских аэропортов
Туман в Москве не повлиял на работу московских аэропортов - РИА Новости, 23.10.2023
Туман в Москве не повлиял на работу московских аэропортов
Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево работают штатно на фоне тумана, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:16
2023-10-23T11:50
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михаил леус
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево работают штатно на фоне тумана, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях. &quot;Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома достаточна и позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку. Отмененных рейсов в связи с метеоусловиями в столичном регионе в расписании воздушной гавани нет&quot;, - сообщили в Домодедово.&quot;Аэропорт работает штатно&quot;, - уточнили в Шереметьево.В международном аэропорту Внуково также сообщили, что обслуживание воздушных судов и пассажиров обеспечивается в штатном режиме в условиях ограниченной видимости: "На 10.00 по московскому времени горизонтальная видимость составляет 900-1100 метров, вертикальная - 60-70 метров. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям во Внуково нет".Раннее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве погода облачная, временами пройдут дожди, а утром местами возможны очаги туманов. -0-
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москва, михаил леус, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), россия, погода, общество, новости - туризм
Москва, Михаил Леус, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Россия, Погода, Общество, Туризм, Новости - Туризм
Туман в Москве не повлиял на работу московских аэропортов

Туман не повлиял на функционирование московских аэропортов, они работают штатно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСамолет в международном аэропорту Шереметьево
Самолет в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Самолет в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево работают штатно на фоне тумана, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях.
«

"Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома достаточна и позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку. Отмененных рейсов в связи с метеоусловиями в столичном регионе в расписании воздушной гавани нет", - сообщили в Домодедово.

«

"Аэропорт работает штатно", - уточнили в Шереметьево.

В международном аэропорту Внуково также сообщили, что обслуживание воздушных судов и пассажиров обеспечивается в штатном режиме в условиях ограниченной видимости:
«
"На 10.00 по московскому времени горизонтальная видимость составляет 900-1100 метров, вертикальная - 60-70 метров. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям во Внуково нет".
Раннее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве погода облачная, временами пройдут дожди, а утром местами возможны очаги туманов. -0-
Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана
23 октября, 08:57
 
ТуризмМоскваМихаил ЛеусДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)РоссияПогодаОбществоНовости - Туризм
 
 
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