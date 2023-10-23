https://ria.ru/20231023/tsvetniki-1904622598.html

Специалисты городского хозяйства начали готовить к зиме московские цветники

Специалисты городского хозяйства начали готовить к зиме московские цветники - РИА Новости, 23.10.2023

Специалисты городского хозяйства начали готовить к зиме московские цветники

Специалисты городского хозяйства начали готовить к зиме столичные цветники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:06

2023-10-23T12:06

2023-10-23T12:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

северный речной вокзал

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства начали готовить к зиме столичные цветники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей. На финальном этапе задекорируем цветники разноцветной древесной щепой. Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Кроме того, специалисты очистят клумбы от мусора и сорняков, проведут обрезку растений, а также закроют кустовые розы специальным защитным материалом. "Клумбы на Северном речном вокзале украсят синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложим в виде ярких орнаментов", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20231023/moskva-1904591187.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал