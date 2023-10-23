https://ria.ru/20231023/tsvetniki-1904622598.html
Специалисты городского хозяйства начали готовить к зиме московские цветники
Специалисты городского хозяйства начали готовить к зиме московские цветники - РИА Новости, 23.10.2023
Специалисты городского хозяйства начали готовить к зиме московские цветники
Специалисты городского хозяйства начали готовить к зиме столичные цветники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:06
2023-10-23T12:06
2023-10-23T12:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
северный речной вокзал
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства начали готовить к зиме столичные цветники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей. На финальном этапе задекорируем цветники разноцветной древесной щепой. Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Кроме того, специалисты очистят клумбы от мусора и сорняков, проведут обрезку растений, а также закроют кустовые розы специальным защитным материалом. "Клумбы на Северном речном вокзале украсят синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложим в виде ярких орнаментов", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20231023/moskva-1904591187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Северный Речной вокзал
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства начали готовить к зиме столичные цветники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей. На финальном этапе задекорируем цветники разноцветной древесной щепой. Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Кроме того, специалисты очистят клумбы от мусора и сорняков, проведут обрезку растений, а также закроют кустовые розы специальным защитным материалом.
"Клумбы на Северном речном вокзале
украсят синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложим в виде ярких орнаментов", - добавили в сообщении.