https://ria.ru/20231023/tsru-1904676367.html

СМИ: ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на украинские спецслужбы

СМИ: ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на украинские спецслужбы - РИА Новости, 23.10.2023

СМИ: ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на украинские спецслужбы

ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России, сообщает газета Washington Post со РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:36

2023-10-23T14:36

2023-10-23T14:59

специальная военная операция на украине

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центральное разведывательное управление (цру)

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сша

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников."С 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить созданные при СССР украинские спецслужбы в сильного союзника в борьбе с Москвой", - пишет издание.В частности, ЦРУ предоставило Киеву передовые системы слежения, американские инструкторы обучали личный состав украинских спецслужб как в США, так и на Украине, Штаты делились разведданными в невиданных до присоединения Крыма к России масштабах, пишет Washington Post.По словам американских чиновников, ЦРУ сохраняет существенное присутствие на Украине. В то же время они отмечают, что американские специалисты не участвовали в планировании операций по ликвидации врагов Киева, а только улучшали возможности украинских спецслужб по сбору информации.

https://ria.ru/20231008/granitsy-1901309952.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, центральное разведывательное управление (цру), украина, сша, ситуация в днр и лнр