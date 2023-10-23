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СМИ: ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на украинские спецслужбы - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 23.10.2023 (обновлено: 14:59 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/tsru-1904676367.html
СМИ: ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на украинские спецслужбы
СМИ: ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на украинские спецслужбы - РИА Новости, 23.10.2023
СМИ: ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на украинские спецслужбы
ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России, сообщает газета Washington Post со РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:36
2023-10-23T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
центральное разведывательное управление (цру)
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников."С 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить созданные при СССР украинские спецслужбы в сильного союзника в борьбе с Москвой", - пишет издание.В частности, ЦРУ предоставило Киеву передовые системы слежения, американские инструкторы обучали личный состав украинских спецслужб как в США, так и на Украине, Штаты делились разведданными в невиданных до присоединения Крыма к России масштабах, пишет Washington Post.По словам американских чиновников, ЦРУ сохраняет существенное присутствие на Украине. В то же время они отмечают, что американские специалисты не участвовали в планировании операций по ликвидации врагов Киева, а только улучшали возможности украинских спецслужб по сбору информации.
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в мире, россия, центральное разведывательное управление (цру), украина, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на украинские спецслужбы

WP: ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов на спецслужбы Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников.
"С 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить созданные при СССР украинские спецслужбы в сильного союзника в борьбе с Москвой", - пишет издание.
В частности, ЦРУ предоставило Киеву передовые системы слежения, американские инструкторы обучали личный состав украинских спецслужб как в США, так и на Украине, Штаты делились разведданными в невиданных до присоединения Крыма к России масштабах, пишет Washington Post.
По словам американских чиновников, ЦРУ сохраняет существенное присутствие на Украине. В то же время они отмечают, что американские специалисты не участвовали в планировании операций по ликвидации врагов Киева, а только улучшали возможности украинских спецслужб по сбору информации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)УкраинаСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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