https://ria.ru/20231023/tseny-1904813112.html

ФАС не получала жалоб на рост цен на домашний интернет

ФАС не получала жалоб на рост цен на домашний интернет - РИА Новости, 23.10.2023

ФАС не получала жалоб на рост цен на домашний интернет

ФАС не имеет информации о росте цен на домашний интернет в РФ в 2024 году, жалоб на повышение стоимости этих услуг также не поступало, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T22:34

2023-10-23T22:34

2023-10-23T22:36

экономика

мтс

мегафон

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ФАС не имеет информации о росте цен на домашний интернет в РФ в 2024 году, жалоб на повышение стоимости этих услуг также не поступало, рассказали РИА Новости в антимонопольной службе. "В настоящее время у ФАС России отсутствует информация о росте тарифов на услуги связи по фиксированной технологии, а также информация о наличии предпосылок для такого роста. Жалобы на рост стоимости этих услуг в ФАС России также не поступали", - сообщила служба. Согласно исследованию TelecomDaily, ряд руководителей телекоммуникационных фиксированных сетей РФ ожидают роста тарифов на услуги связи, в том числе домашний интернет, на 10-15%. Там также отметили, что в конце 2023 года компании снова находятся под давлением внешних факторов, таких как дефицит телеком-оборудования и рост цен на него, а также снижение платежеспособного спроса. Как рассказали РИА Новости в "Ростелекоме", цена на интернет растет из-за ряда факторов, включая повышение стоимости оборудования, рост интернет-трафика примерно на 15% в год и инфляцию. Там добавили, что обеспечивать в этих условиях стабильно высокое качество и надежность услуг, к которым привык российский потребитель, без индексации тарифов затруднительно. "Многие тарифы разрабатывались и вводились в иных экономических условиях и не соответствуют сегодняшним рыночным реалиям. Индексация возможна на уровне реальной инфляции, но в любом случае тарифы останутся доступными всем абонентам", - прокомментировали в компании. В свою очередь, оператор "Билайн" сообщил РИА Новости, что любое повышение цен в компании происходит в четком соответствии с тарифной политикой компании и в рамках экономически обоснованных параметров. "Мегафон" и МТС воздержались от комментариев.

https://ria.ru/20231012/internet-1902154462.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231023/moshennichestvo-1904743231.html

https://ria.ru/20230925/megafon-1898468096.html

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экономика, мтс, мегафон