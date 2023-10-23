https://ria.ru/20231023/trevoga-1904577518.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.10.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T05:38
2023-10-23T05:38
2023-10-23T06:13
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги начал звучать в Винницкой и Хмельницкой областях в 3.36 и в 4.12 соответственно (совпадает с мск), а затем распространился на другие области. Ночью сигналы воздушной тревоги уже звучали в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231023/atacms-1904577098.html
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в мире, украина, киев, хмельницкий (город), вооруженные силы рф
В мире, Украина, Киев, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в пяти областях