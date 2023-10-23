https://ria.ru/20231023/torgovlya-1904629801.html
Абрамченко рассказала о потенциале в торговле сельхозтоварами с Монголией
Абрамченко рассказала о потенциале в торговле сельхозтоварами с Монголией - РИА Новости, 23.10.2023
Абрамченко рассказала о потенциале в торговле сельхозтоварами с Монголией
Россия видит большой потенциал в торговле сельхозтоварами с Монголией, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании российско-монгольской... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:26
2023-10-23T12:26
2023-10-23T12:26
экономика
россия
монголия
виктория абрамченко
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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Россия видит большой потенциал в торговле сельхозтоварами с Монголией, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании российско-монгольской межправкомиссии. "В этом году в два с половиной раза Россия нарастила поставки кормов для животных в Монголию, в семь раз – злаков. Видим большой потенциал во взаимной торговле агропродукцией", - сказала Абрамченко. По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Монголией вырос почти на 42% и составил 2,6 миллиарда долларов. Ожидается, что по итогам 2023 года российско-монгольский товарооборот может достигнуть исторического максимума и составить более трех миллиардов долларов. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них. Импорт представлен минеральными продуктами, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами.
https://ria.ru/20231023/torgovlya-1904627751.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, монголия, виктория абрамченко
Экономика, Россия, Монголия, Виктория Абрамченко
Абрамченко рассказала о потенциале в торговле сельхозтоварами с Монголией
Абрамченко: РФ видит большой потенциал в торговле сельхозтоварами с Монголией
УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Россия видит большой потенциал в торговле сельхозтоварами с Монголией, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании российско-монгольской межправкомиссии.
«
"В этом году в два с половиной раза Россия нарастила поставки кормов для животных в Монголию, в семь раз – злаков. Видим большой потенциал во взаимной торговле агропродукцией", - сказала Абрамченко.
По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Монголией вырос почти на 42% и составил 2,6 миллиарда долларов. Ожидается, что по итогам 2023 года российско-монгольский товарооборот может достигнуть исторического максимума и составить более трех миллиардов долларов.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них. Импорт представлен минеральными продуктами, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами.
Абрамченко рассказала о росте товарооборота с Монголией в нацвалютах