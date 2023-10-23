https://ria.ru/20231023/torgovlya-1904627751.html

Абрамченко рассказала о росте товарооборота с Монголией в нацвалютах

Абрамченко рассказала о росте товарооборота с Монголией в нацвалютах - РИА Новости, 23.10.2023

Абрамченко рассказала о росте товарооборота с Монголией в нацвалютах

Россия остается надежным торговым партнером для Монголии, объем взаимной торговли с расчетами в национальных валютах в 2023 году вырос более чем вдвое по... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:17

2023-10-23T12:17

2023-10-23T12:17

экономика

монголия

россия

виктория абрамченко

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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Россия остается надежным торговым партнером для Монголии, объем взаимной торговли с расчетами в национальных валютах в 2023 году вырос более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании российско-монгольской межправкомиссии. "Могу уверенно констатировать, что Россия остается для Монголии надежным торговым партнером. Это подтверждает и ряд решений, принятых для укрепления нашего сотрудничества", - сказала вице-премьер. По ее словам, Россия обеспечивает возрастающие потребности Монголии в топливе и ГСМ по льготным ценам. "По итогам прошлого года на долю нашей страны пришлось более 80% всех поставок нефтепродуктов в Монголию", - напомнила вице-премьер. "В блоке взаимной торговли отошли от расчетов в валютах недружественных стран. Подавляющее большинство платежей сейчас осуществляется в национальных валютах или валютах дружественных стран. Товарооборот в национальных валютах в текущем году увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом", - указала Абрамченко.

https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903189568.html

монголия

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, монголия, россия, виктория абрамченко