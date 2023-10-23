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WP: спецслужбы Украины убили десятки людей, включая Дугину и Татарского - РИА Новости, 23.10.2023
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14:45 23.10.2023 (обновлено: 16:35 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/tatarskiy-1904678660.html
WP: спецслужбы Украины убили десятки людей, включая Дугину и Татарского
WP: спецслужбы Украины убили десятки людей, включая Дугину и Татарского - РИА Новости, 23.10.2023
WP: спецслужбы Украины убили десятки людей, включая Дугину и Татарского
Спецслужбы Украины за последние 20 месяцев совершили десятки убийств, в том числе политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, пишет Washington Post РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:45
2023-10-23T16:35
в мире
украина
владлен татарский
дарья дугина
служба безопасности украины
центральное разведывательное управление (цру)
фсб
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Спецслужбы Украины за последние 20 месяцев совершили десятки убийств, в том числе политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, пишет Washington Post со ссылкой на украинские и западные правительственные источники."За последние 20 месяцев СБУ и... ГУР совершили десятки убийств российских официальных лиц на оккупированных территориях, подозреваемых коллаборантов с Украины, военных офицеров... и тех, кто поддерживает конфликт глубоко на территории России. Список жертв включает бывшего командира подводной лодки... в Краснодаре (Станислав Ржицкий. — Прим. ред.) и военного блогера (Владлена Татарского. — Прим. ред.) в кафе в Санкт-Петербурге", — говорится в материале.Уточняется, что за убийством Дугиной также стоит СБУ. Как рассказали источники газеты, в Киеве не считают ее "невинной жертвой" из-за родства с философом Александром Дугиным, который и был основной целью украинских спецслужб.Кроме того, спецслужбы Украины причастны к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации "Оплот" Евгения Жилина и командира батальона "Сомали" и героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), сообщило издание."За три года по меньшей мере полдесятка… высокопоставленных командиров сепаратистов… были убиты при обстоятельствах, которые часто приписывали внутреннему сведению счетов, но на самом деле это была работа СБУ… Среди убитых был Евгений Жилин… которого застрелили в 2016 году в московском ресторане. Годом позже в Донецке был убит командир повстанцев, известный как "Гиви", — уточняется в публикации. При этом совершенные украинскими спецслужбами преступления осложнили их работу с ЦРУ, спровоцировав напряжение между чиновниками в Киеве и Вашингтоне, резюмировалось в статье.В середине июля этого года в Краснодаре убили замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого. Его застрелили в спину во время пробежки. До перехода на работу в мэрию он командовал подлодкой "Краснодар". По подозрению в его убийстве задержали Сергея Денисенко, который на допросе признался, что его завербовали на Украине.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему 26-летней Дарьей Треповой статуэтку. В ФСБ заявили, что теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом. Трепову задержали на следующий день. По данным ведомства, она совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России для изменения конституционного строя. Второй участник подготовки преступления — Юрий Денисов, гражданин Украины и член диверсионно-террористической группы. Именно он через службу доставки передал Треповой замаскированное взрывное устройство.* Организация, выполняющая функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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в мире, украина, владлен татарский, дарья дугина, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру), фсб, россия, краснодар, александр дугин
В мире, Украина, Владлен Татарский, Дарья Дугина, Служба безопасности Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФСБ, Россия, Краснодар, Александр Дугин
WP: спецслужбы Украины убили десятки людей, включая Дугину и Татарского

WP: СБУ и ГУР МО Украины убили десятки людей, включая Дугину и Татарского

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости
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На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Спецслужбы Украины за последние 20 месяцев совершили десятки убийств, в том числе политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, пишет Washington Post со ссылкой на украинские и западные правительственные источники.
"За последние 20 месяцев СБУ и... ГУР совершили десятки убийств российских официальных лиц на оккупированных территориях, подозреваемых коллаборантов с Украины, военных офицеров... и тех, кто поддерживает конфликт глубоко на территории России. Список жертв включает бывшего командира подводной лодки... в Краснодаре (Станислав Ржицкий. — Прим. ред.) и военного блогера (Владлена Татарского. — Прим. ред.) в кафе в Санкт-Петербурге", — говорится в материале.
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
СМИ: ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на украинские спецслужбы
23 октября, 14:36
Уточняется, что за убийством Дугиной также стоит СБУ. Как рассказали источники газеты, в Киеве не считают ее "невинной жертвой" из-за родства с философом Александром Дугиным, который и был основной целью украинских спецслужб.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщили в ФСБ, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Кроме того, спецслужбы Украины причастны к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации "Оплот" Евгения Жилина и командира батальона "Сомали" и героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), сообщило издание.
Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
СМИ: сотрудников ЦРУ в Киеве предупреждали о теракте на Крымском мосту
23 октября, 15:03
"За три года по меньшей мере полдесятка… высокопоставленных командиров сепаратистов… были убиты при обстоятельствах, которые часто приписывали внутреннему сведению счетов, но на самом деле это была работа СБУ… Среди убитых был Евгений Жилин… которого застрелили в 2016 году в московском ресторане. Годом позже в Донецке был убит командир повстанцев, известный как "Гиви", — уточняется в публикации.

Евгений Жилин возглавлял украинскую общественную организацию "Оплот", выступавшую против Евромайдана. Его вместе с соратником Андреем Козыревым расстреляли 19 сентября 2016 года в ресторане в поселке Горки-2.

Михаил Толстых (Гиви) погиб в 2017 году при теракте. Как заявил впоследствии бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления службы (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.

При этом совершенные украинскими спецслужбами преступления осложнили их работу с ЦРУ, спровоцировав напряжение между чиновниками в Киеве и Вашингтоне, резюмировалось в статье.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP
23 октября, 16:03
В середине июля этого года в Краснодаре убили замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого. Его застрелили в спину во время пробежки. До перехода на работу в мэрию он командовал подлодкой "Краснодар". По подозрению в его убийстве задержали Сергея Денисенко, который на допросе признался, что его завербовали на Украине.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему 26-летней Дарьей Треповой статуэтку.
В ФСБ заявили, что теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом. Трепову задержали на следующий день. По данным ведомства, она совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России для изменения конституционного строя. Второй участник подготовки преступления — Юрий Денисов, гражданин Украины и член диверсионно-террористической группы. Именно он через службу доставки передал Треповой замаскированное взрывное устройство.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Убийство журналистки Дарьи Дугиной (2022)
20 августа, 01:05
* Организация, выполняющая функции иноагента в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
В миреУкраинаВладлен ТатарскийДарья ДугинаСлужба безопасности УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ФСБРоссияКраснодарАлександр Дугин
 
 
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