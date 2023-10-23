https://ria.ru/20231023/sud-1904610278.html
В Перми арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек
В Перми арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек - РИА Новости, 23.10.2023
В Перми арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек
Суд арестовал на один месяц и 27 дней жителя Свердловской области, задержанного после сообщений о нападениях на девушек в Перми, сообщили РИА Новости в судебном РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:19
2023-10-23T11:19
2023-10-23T11:20
происшествия
пермь
свердловская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости. Суд арестовал на один месяц и 27 дней жителя Свердловской области, задержанного после сообщений о нападениях на девушек в Перми, сообщили РИА Новости в судебном органе. Следователи 21 октября возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством) после задержания жителя Свердловской области. "Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 27 дней", - сказали в Индустриальном районном суде Перми в понедельник. Жителя Свердловской области задержала полиция после появления в соцсетях информации о трех нападениях на девушек в Перми в октябре. Все пострадавшие живы, они смогли убежать от злоумышленника.
https://ria.ru/20231020/peterburg-1904157331.html
пермь
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, свердловская область, россия
Происшествия, Пермь, Свердловская область, Россия
В Перми арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек
Суд арестовал мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек в Перми