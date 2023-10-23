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В Перми арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек - РИА Новости, 23.10.2023
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11:19 23.10.2023 (обновлено: 11:20 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/sud-1904610278.html
В Перми арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек
В Перми арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек - РИА Новости, 23.10.2023
В Перми арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек
Суд арестовал на один месяц и 27 дней жителя Свердловской области, задержанного после сообщений о нападениях на девушек в Перми, сообщили РИА Новости в судебном РИА Новости, 23.10.2023
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происшествия
пермь
свердловская область
россия
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ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости. Суд арестовал на один месяц и 27 дней жителя Свердловской области, задержанного после сообщений о нападениях на девушек в Перми, сообщили РИА Новости в судебном органе. Следователи 21 октября возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством) после задержания жителя Свердловской области. "Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 27 дней", - сказали в Индустриальном районном суде Перми в понедельник. Жителя Свердловской области задержала полиция после появления в соцсетях информации о трех нападениях на девушек в Перми в октябре. Все пострадавшие живы, они смогли убежать от злоумышленника.
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происшествия, пермь, свердловская область, россия
Происшествия, Пермь, Свердловская область, Россия
В Перми арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек

Суд арестовал мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек в Перми

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости. Суд арестовал на один месяц и 27 дней жителя Свердловской области, задержанного после сообщений о нападениях на девушек в Перми, сообщили РИА Новости в судебном органе.
Следователи 21 октября возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством) после задержания жителя Свердловской области.
"Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 27 дней", - сказали в Индустриальном районном суде Перми в понедельник.
Жителя Свердловской области задержала полиция после появления в соцсетях информации о трех нападениях на девушек в Перми в октябре. Все пострадавшие живы, они смогли убежать от злоумышленника.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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