https://ria.ru/20231023/sud-1904610278.html

В Перми арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек

В Перми арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек - РИА Новости, 23.10.2023

В Перми арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек

Суд арестовал на один месяц и 27 дней жителя Свердловской области, задержанного после сообщений о нападениях на девушек в Перми, сообщили РИА Новости в судебном РИА Новости, 23.10.2023

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происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости. Суд арестовал на один месяц и 27 дней жителя Свердловской области, задержанного после сообщений о нападениях на девушек в Перми, сообщили РИА Новости в судебном органе. Следователи 21 октября возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством) после задержания жителя Свердловской области. "Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 27 дней", - сказали в Индустриальном районном суде Перми в понедельник. Жителя Свердловской области задержала полиция после появления в соцсетях информации о трех нападениях на девушек в Перми в октябре. Все пострадавшие живы, они смогли убежать от злоумышленника.

https://ria.ru/20231020/peterburg-1904157331.html

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свердловская область

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происшествия, пермь, свердловская область, россия