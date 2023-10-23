Коломойский* попытался оспорить свой арест в Верховном суде
Украинские новости: Коломойский пытался оспорить свой арест в Верховном суде
Игорь Коломойский. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), подозреваемый на Украине в мошенничестве и легализации имущества, пытался оспорить свой арест в Верховном суде, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы.
Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Коломойского*, оставив его под стражей. Сам Коломойский* в комментарии изданию заявил, что "очень доволен решением суда".
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"В Верховный суд была подана кассационная жалоба защитника в интересах Коломойского* на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 2 сентября и определение Киевского апелляционного суда от 25 сентября об аресте бизнесмена с залогом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, Верховный суд отказался рассматривать дело, поскольку решения не подлежат обжалованию.
СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов