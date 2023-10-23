Рейтинг@Mail.ru
Коломойский* попытался оспорить свой арест в Верховном суде - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/sud-1904603328.html
Коломойский* попытался оспорить свой арест в Верховном суде
Коломойский* попытался оспорить свой арест в Верховном суде - РИА Новости, 23.10.2023
Коломойский* попытался оспорить свой арест в Верховном суде
Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), подозреваемый на Украине в мошенничестве и легализации имущества, РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:44
2023-10-23T10:44
в мире
киев
украина
игорь коломойский
страна.ua
служба безопасности украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105826/65/1058266553_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_85112d60e2295b591ba15a9566901f1e.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), подозреваемый на Украине в мошенничестве и легализации имущества, пытался оспорить свой арест в Верховном суде, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы. Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Коломойского*, оставив его под стражей. Сам Коломойский* в комментарии изданию заявил, что "очень доволен решением суда". &quot;В Верховный суд была подана кассационная жалоба защитника в интересах Коломойского* на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 2 сентября и определение Киевского апелляционного суда от 25 сентября об аресте бизнесмена с залогом&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.По данным издания, Верховный суд отказался рассматривать дело, поскольку решения не подлежат обжалованию. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1900016802.html
https://ria.ru/20150325/1054299957.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105826/65/1058266553_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_44b344f6f9d9085d1ea2445a99835166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, игорь коломойский, страна.ua, служба безопасности украины, общество
В мире, Киев, Украина, Игорь Коломойский, Страна.ua, Служба безопасности Украины, Общество
Коломойский* попытался оспорить свой арест в Верховном суде

Украинские новости: Коломойский пытался оспорить свой арест в Верховном суде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), подозреваемый на Украине в мошенничестве и легализации имущества, пытался оспорить свой арест в Верховном суде, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы.
Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Коломойского*, оставив его под стражей. Сам Коломойский* в комментарии изданию заявил, что "очень доволен решением суда".
Коломойский поблагодарил Порошенко за сотрудничество после своей отставки - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Росфинмониторинг внес Коломойского в реестр террористов и экстремистов
2 октября, 17:24
«

"В Верховный суд была подана кассационная жалоба защитника в интересах Коломойского* на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 2 сентября и определение Киевского апелляционного суда от 25 сентября об аресте бизнесмена с залогом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

По данным издания, Верховный суд отказался рассматривать дело, поскольку решения не подлежат обжалованию.
СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 25.03.2015
Биография Игоря Коломойского
25 марта 2015, 05:12
 
В миреКиевУкраинаИгорь КоломойскийСтрана.uaСлужба безопасности УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала