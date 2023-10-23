https://ria.ru/20231023/sud-1904603328.html

Коломойский* попытался оспорить свой арест в Верховном суде

Коломойский* попытался оспорить свой арест в Верховном суде - РИА Новости, 23.10.2023

Коломойский* попытался оспорить свой арест в Верховном суде

Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), подозреваемый на Украине в мошенничестве и легализации имущества, РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:44

2023-10-23T10:44

2023-10-23T10:44

в мире

киев

украина

игорь коломойский

страна.ua

служба безопасности украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105826/65/1058266553_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_85112d60e2295b591ba15a9566901f1e.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), подозреваемый на Украине в мошенничестве и легализации имущества, пытался оспорить свой арест в Верховном суде, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы. Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Коломойского*, оставив его под стражей. Сам Коломойский* в комментарии изданию заявил, что "очень доволен решением суда". "В Верховный суд была подана кассационная жалоба защитника в интересах Коломойского* на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 2 сентября и определение Киевского апелляционного суда от 25 сентября об аресте бизнесмена с залогом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.По данным издания, Верховный суд отказался рассматривать дело, поскольку решения не подлежат обжалованию. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1900016802.html

https://ria.ru/20150325/1054299957.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, игорь коломойский, страна.ua, служба безопасности украины, общество