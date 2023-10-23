https://ria.ru/20231023/stsena-1904772713.html

Новая сцена открылась в Красноярском драмтеатре им. А.С. Пушкина

Новая сцена открылась в Красноярском драмтеатре им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 23.10.2023

Новая сцена открылась в Красноярском драмтеатре им. А.С. Пушкина

Новая сцена на 116 мест открылась в третьем корпусе Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина, где также находятся репетиционный зал, цеха по... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:45

2023-10-23T18:45

2023-10-23T18:45

краснодарский край

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Новая сцена на 116 мест открылась в третьем корпусе Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина, где также находятся репетиционный зал, цеха по пошиву костюмов и студия звукозаписи, сообщает министерство культуры Красноярского края. Реконструкция театра началась в 2021 году. Второй корпус введен в эксплуатацию в конце 2022 года. Третий блок с Новой сценой построили в сентябре текущего года, что стало завершением масштабной модернизации театра. Основное здание после реставрации и капитального ремонта открылось в 2015 году. Два дополнительных корпуса построены благодаря нацпроекту "Культура", в рамках которого из федерального бюджета было выделено около 204 миллионов рублей, из краевого – 256 миллионов рублей. "Торжественное открытие нового пространства для зрителей состоялось накануне. Постановка прошла в формате "арт-кафе". Новая сцена на 116 мест расположена в третьем корпусе... В здании есть репетиционный зал, способный трансформироваться в дубль-сцену, а также цеха для изготовления декораций, костюмов и бутафории, звукозаписывающая студия", - говорится в сообщении. На сцене можно работать в разных жанрах и формах, площадка подходит для экспериментальных постановок и поэтических вечеров. Места для зрителей можно расставлять как в классической "театральной" рассадке, так и в формате "за столиками". "Здесь мы выходим за рамки классического театрального искусства, привычных театральных решений. Актеры в буквальном смысле начинают существовать среди нас", - отметил главный режиссер театра Олег Рыбкин. Первыми зрителями Новой сцены, на день раньше, по старой доброй театральной традиции стали те, кто непосредственно принимал участие в строительстве: проектировщики, строители, прорабы, инженеры и другие.

https://ria.ru/20231020/gazifikatsiya-1904181552.html

https://ria.ru/20230928/kultura-1899166343.html

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красноярский край

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красноярский край