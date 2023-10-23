https://ria.ru/20231023/strelba-1904734051.html

В Бразилии подросток открыл стрельбу в школе, погибла ученица

В Бразилии подросток открыл стрельбу в школе, погибла ученица - РИА Новости, 23.10.2023

В Бразилии подросток открыл стрельбу в школе, погибла ученица

Пятнадцатилетний подросток открыл стрельбу в школе в бразильском Сан-Паулу, погибла ученица, сообщил портал G1 со ссылкой на правительство штата Сан-Паулу. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:36

2023-10-23T16:36

2023-10-23T16:36

в мире

сан-паулу (город)

бразилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148678/87/1486788700_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34a2c98fffaa42b9986cb4c99dfc5005.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток открыл стрельбу в школе в бразильском Сан-Паулу, погибла ученица, сообщил портал G1 со ссылкой на правительство штата Сан-Паулу. "Во время стрельбы одна ученица погибла, трое доставлены в больницу", - говорится в сообщении. Нападение произошло рано утром. Полиция смогла задержать преступника, сообщил новостной портал G1. О мотивах поступка не сообщается.

https://ria.ru/20230503/strelba-1869392674.html

сан-паулу (город)

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сан-паулу (город), бразилия