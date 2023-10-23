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В Бразилии подросток открыл стрельбу в школе, погибла ученица - РИА Новости, 23.10.2023
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16:36 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/strelba-1904734051.html
В Бразилии подросток открыл стрельбу в школе, погибла ученица
В Бразилии подросток открыл стрельбу в школе, погибла ученица - РИА Новости, 23.10.2023
В Бразилии подросток открыл стрельбу в школе, погибла ученица
Пятнадцатилетний подросток открыл стрельбу в школе в бразильском Сан-Паулу, погибла ученица, сообщил портал G1 со ссылкой на правительство штата Сан-Паулу. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:36
2023-10-23T16:36
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток открыл стрельбу в школе в бразильском Сан-Паулу, погибла ученица, сообщил портал G1 со ссылкой на правительство штата Сан-Паулу. "Во время стрельбы одна ученица погибла, трое доставлены в больницу", - говорится в сообщении. Нападение произошло рано утром. Полиция смогла задержать преступника, сообщил новостной портал G1. О мотивах поступка не сообщается.
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в мире, сан-паулу (город), бразилия
В мире, Сан-Паулу (город), Бразилия
В Бразилии подросток открыл стрельбу в школе, погибла ученица

Подросток открыл стрельбу в школе в Сан-Паулу, одна ученица погибла, трое ранены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в Бразилии
Полицейский автомобиль в Бразилии - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток открыл стрельбу в школе в бразильском Сан-Паулу, погибла ученица, сообщил портал G1 со ссылкой на правительство штата Сан-Паулу.
«
"Во время стрельбы одна ученица погибла, трое доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Нападение произошло рано утром.
Полиция смогла задержать преступника, сообщил новостной портал G1. О мотивах поступка не сообщается.
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