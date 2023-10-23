Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге оценили долю отечественных медизделий в стоматологии - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 23.10.2023 (обновлено: 05:42 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/stomatologiya-1904576643.html
В Минпромторге оценили долю отечественных медизделий в стоматологии
В Минпромторге оценили долю отечественных медизделий в стоматологии - РИА Новости, 23.10.2023
В Минпромторге оценили долю отечественных медизделий в стоматологии
Отечественные медицинские изделия для стоматологии занимают порядка 20% от соответствующего рынка, данных о рисках возникновения дефицита или невозможности... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T05:15
2023-10-23T05:42
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845454552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_811f4e50423e8c57a9a4659126fd7e19.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Отечественные медицинские изделия для стоматологии занимают порядка 20% от соответствующего рынка, данных о рисках возникновения дефицита или невозможности обеспечить систему здравоохранения страны не поступало, сообщили РИА Новости в Минпромторге России. "Российскими производителями зарегистрированы стоматологические боры, дентальные импланты и компоненты, шлифовальные диски, пломбировочный материал, фрезы, цемент. ... Согласно данным независимых агентств, доля медицинских изделий для стоматологии отечественного производства порядка 20% от объема рынка медицинских изделий соответствующей номенклатуры", - заявили в министерстве. В Минпромторге подчеркнули, что пломбы и анестезии, импланты и другие расходные материалы, используемые в стоматологических клиниках, выпускаются отечественными производителями в значительных объемах. Так, например, общий объем производства медицинских изделий для стоматологии в России по итогам 2022 года увеличился на 40,1% в стоимостном выражении и на 45,2% в натуральном выражении по сравнению с предшествующим годом. Кроме того, в настоящее время на территории страны действуют 153 регистрационных удостоверения на производство медицинских изделий для стоматологии, держателями которых являются 47 российских организаций, что составляет 29,5% от общего количества регистрационных удостоверений. При этом в ведомстве со ссылкой на отраслевую статистику уточнили, что на рынке присутствует ряд российских компаний-лидеров сегмента. Например, крупнейшим производителем дентальных имплантов и компонентов в первом полугодии текущего года являлся "Техник +", составляющий более 46,4% данного сегмента рынка российских производителей. "Информации о рисках возникновения дефектуры указанных видов медицинских изделий, а также о невозможности обеспечения системы здравоохранения Российской Федерации данными медицинскими изделиями не поступало", - заключили в Минпромторге.
https://ria.ru/20231020/lekarstva-1904195747.html
https://ria.ru/20230823/tseny-1891759586.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845454552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0fd572d55cd23c964dffc7cad613fdfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Здоровье
В Минпромторге оценили долю отечественных медизделий в стоматологии

Минпромторг: российские медизделия для стоматологии занимают порядка 20% рынка

© iStock.com / ronstikПрием у стоматолога
Прием у стоматолога - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© iStock.com / ronstik
Прием у стоматолога . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Отечественные медицинские изделия для стоматологии занимают порядка 20% от соответствующего рынка, данных о рисках возникновения дефицита или невозможности обеспечить систему здравоохранения страны не поступало, сообщили РИА Новости в Минпромторге России.
«
"Российскими производителями зарегистрированы стоматологические боры, дентальные импланты и компоненты, шлифовальные диски, пломбировочный материал, фрезы, цемент. ... Согласно данным независимых агентств, доля медицинских изделий для стоматологии отечественного производства порядка 20% от объема рынка медицинских изделий соответствующей номенклатуры", - заявили в министерстве.
В Минпромторге подчеркнули, что пломбы и анестезии, импланты и другие расходные материалы, используемые в стоматологических клиниках, выпускаются отечественными производителями в значительных объемах. Так, например, общий объем производства медицинских изделий для стоматологии в России по итогам 2022 года увеличился на 40,1% в стоимостном выражении и на 45,2% в натуральном выражении по сравнению с предшествующим годом.
Кроме того, в настоящее время на территории страны действуют 153 регистрационных удостоверения на производство медицинских изделий для стоматологии, держателями которых являются 47 российских организаций, что составляет 29,5% от общего количества регистрационных удостоверений.
Прием таблеток - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В ГД предложили включить ряд рецептурных лекарств в доставку маркетплейсов
20 октября, 16:41
При этом в ведомстве со ссылкой на отраслевую статистику уточнили, что на рынке присутствует ряд российских компаний-лидеров сегмента. Например, крупнейшим производителем дентальных имплантов и компонентов в первом полугодии текущего года являлся "Техник +", составляющий более 46,4% данного сегмента рынка российских производителей.
"Информации о рисках возникновения дефектуры указанных видов медицинских изделий, а также о невозможности обеспечения системы здравоохранения Российской Федерации данными медицинскими изделиями не поступало", - заключили в Минпромторге.
Овощной отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Минпромторг оценил ситуацию с ценами на социально значимые товары
23 августа, 14:58
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Здоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала