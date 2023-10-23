https://ria.ru/20231023/stomatologiya-1904576643.html

В Минпромторге оценили долю отечественных медизделий в стоматологии

В Минпромторге оценили долю отечественных медизделий в стоматологии - РИА Новости, 23.10.2023

В Минпромторге оценили долю отечественных медизделий в стоматологии

Отечественные медицинские изделия для стоматологии занимают порядка 20% от соответствующего рынка, данных о рисках возникновения дефицита или невозможности... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T05:15

2023-10-23T05:15

2023-10-23T05:42

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

здоровье

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Отечественные медицинские изделия для стоматологии занимают порядка 20% от соответствующего рынка, данных о рисках возникновения дефицита или невозможности обеспечить систему здравоохранения страны не поступало, сообщили РИА Новости в Минпромторге России. "Российскими производителями зарегистрированы стоматологические боры, дентальные импланты и компоненты, шлифовальные диски, пломбировочный материал, фрезы, цемент. ... Согласно данным независимых агентств, доля медицинских изделий для стоматологии отечественного производства порядка 20% от объема рынка медицинских изделий соответствующей номенклатуры", - заявили в министерстве. В Минпромторге подчеркнули, что пломбы и анестезии, импланты и другие расходные материалы, используемые в стоматологических клиниках, выпускаются отечественными производителями в значительных объемах. Так, например, общий объем производства медицинских изделий для стоматологии в России по итогам 2022 года увеличился на 40,1% в стоимостном выражении и на 45,2% в натуральном выражении по сравнению с предшествующим годом. Кроме того, в настоящее время на территории страны действуют 153 регистрационных удостоверения на производство медицинских изделий для стоматологии, держателями которых являются 47 российских организаций, что составляет 29,5% от общего количества регистрационных удостоверений. При этом в ведомстве со ссылкой на отраслевую статистику уточнили, что на рынке присутствует ряд российских компаний-лидеров сегмента. Например, крупнейшим производителем дентальных имплантов и компонентов в первом полугодии текущего года являлся "Техник +", составляющий более 46,4% данного сегмента рынка российских производителей. "Информации о рисках возникновения дефектуры указанных видов медицинских изделий, а также о невозможности обеспечения системы здравоохранения Российской Федерации данными медицинскими изделиями не поступало", - заключили в Минпромторге.

https://ria.ru/20231020/lekarstva-1904195747.html

https://ria.ru/20230823/tseny-1891759586.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье