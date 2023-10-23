https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904688743.html

На Донецком направлении отразили атаку ВСУ

На Донецком направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 23.10.2023

На Донецком направлении отразили атаку ВСУ

Группировка ВС РФ "Юг" за сутки отбила одну атаку на донецком направлении, ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, 8 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:15

2023-10-23T15:15

2023-10-23T15:39

специальная военная операция на украине

россия

семеновка (краматорск)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки отбила одну атаку на донецком направлении, ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, 8 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп 77-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Уманского, Семеновки и Орловки в ДНР, а также уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ в районе Новомихайловки."За сутки потери противника составили до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также орудие Д-30", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

россия

семеновка (краматорск)

донецкая народная республика

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россия, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, вооруженные силы украины