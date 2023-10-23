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На Донецком направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 23.10.2023 (обновлено: 15:39 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904688743.html
На Донецком направлении отразили атаку ВСУ
На Донецком направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 23.10.2023
На Донецком направлении отразили атаку ВСУ
Группировка ВС РФ "Юг" за сутки отбила одну атаку на донецком направлении, ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, 8 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:15
2023-10-23T15:39
специальная военная операция на украине
россия
семеновка (краматорск)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки отбила одну атаку на донецком направлении, ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, 8 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп 77-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Уманского, Семеновки и Орловки в ДНР, а также уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ в районе Новомихайловки."За сутки потери противника составили до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также орудие Д-30", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
россия
семеновка (краматорск)
донецкая народная республика
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россия, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Семеновка (Краматорск), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении отразили атаку ВСУ

МО: на Донецком направлении отразили атаку, ВСУ потеряли до 165 военнослужащих

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки отбила одну атаку на донецком направлении, ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, 8 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп 77-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2023Посмотреть
Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Уманского, Семеновки и Орловки в ДНР, а также уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ в районе Новомихайловки.
"За сутки потери противника составили до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также орудие Д-30", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСеменовка (Краматорск)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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