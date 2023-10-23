https://ria.ru/20231023/sotrudnik-1904818763.html

Сотрудник АНБ США признался в контакте со "связанным с Россией" лицом

Сотрудник АНБ США признался в контакте со "связанным с Россией" лицом - РИА Новости, 23.10.2023

Сотрудник АНБ США признался в контакте со "связанным с Россией" лицом

Сотрудник Агентства национальной безопасности США может получить пожизненный срок за попытку передать секретную информацию лицу, якобы связанному с РФ, в роли... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T23:48

2023-10-23T23:48

2023-10-23T23:48

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Сотрудник Агентства национальной безопасности США может получить пожизненный срок за попытку передать секретную информацию лицу, якобы связанному с РФ, в роли которого выступил правоохранитель под прикрытием, сообщил американский минюст. Как говорится в сообщении, 31-летний резидент Колорадо Спрингс Джаре Себастьян Далк "признал вину по шести пунктам попытки передачи секретной информации из сферы обороны агенту России". По данным минюста, в июне-июле 2022 года Далк работал дизайнером информационных систем защиты АНБ, в августе и сентябре того же года он отправил зашифрованные письма с тремя секретными документами "лицу, которого считал агентом России". В августе же он запросил 85 тысяч долларов за всю информацию, "которой владел", говорится в сообщении. "Далк заявил, что владеет информацией ценной для России и сообщил сотруднику ФБР под прикрытием, что поделится ею в будущем", - говорится в сообщении. Агенты ФБР арестовали мужчину после передачи новой информации, сообщает минюст. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, вынесение приговора назначено на 26 апреля 2024 года, сообщает минюст.

https://ria.ru/20231023/istoriya-1904572400.html

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в мире, россия, сша, федеральное бюро расследований сша, агентство национальной безопасности сша