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Сотрудник АНБ США признался в контакте со "связанным с Россией" лицом - РИА Новости, 23.10.2023
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23:48 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/sotrudnik-1904818763.html
Сотрудник АНБ США признался в контакте со "связанным с Россией" лицом
Сотрудник АНБ США признался в контакте со "связанным с Россией" лицом - РИА Новости, 23.10.2023
Сотрудник АНБ США признался в контакте со "связанным с Россией" лицом
Сотрудник Агентства национальной безопасности США может получить пожизненный срок за попытку передать секретную информацию лицу, якобы связанному с РФ, в роли... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T23:48
2023-10-23T23:48
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Сотрудник Агентства национальной безопасности США может получить пожизненный срок за попытку передать секретную информацию лицу, якобы связанному с РФ, в роли которого выступил правоохранитель под прикрытием, сообщил американский минюст. Как говорится в сообщении, 31-летний резидент Колорадо Спрингс Джаре Себастьян Далк "признал вину по шести пунктам попытки передачи секретной информации из сферы обороны агенту России". По данным минюста, в июне-июле 2022 года Далк работал дизайнером информационных систем защиты АНБ, в августе и сентябре того же года он отправил зашифрованные письма с тремя секретными документами "лицу, которого считал агентом России". В августе же он запросил 85 тысяч долларов за всю информацию, "которой владел", говорится в сообщении. "Далк заявил, что владеет информацией ценной для России и сообщил сотруднику ФБР под прикрытием, что поделится ею в будущем", - говорится в сообщении. Агенты ФБР арестовали мужчину после передачи новой информации, сообщает минюст. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, вынесение приговора назначено на 26 апреля 2024 года, сообщает минюст.
https://ria.ru/20231023/istoriya-1904572400.html
https://ria.ru/20231021/terrorizm-1904292353.html
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в мире, россия, сша, федеральное бюро расследований сша, агентство национальной безопасности сша
В мире, Россия, США, Федеральное бюро расследований США, Агентство национальной безопасности США
Сотрудник АНБ США признался в контакте со "связанным с Россией" лицом

Сотрудник АНБ США признался в попытке передать информацию "связанному с РФ" лицу

© AP Photo / Patrick Semansky, FileАгентство национальной безопасности США
Агентство национальной безопасности США - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky, File
Агентство национальной безопасности США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Сотрудник Агентства национальной безопасности США может получить пожизненный срок за попытку передать секретную информацию лицу, якобы связанному с РФ, в роли которого выступил правоохранитель под прикрытием, сообщил американский минюст.
Как говорится в сообщении, 31-летний резидент Колорадо Спрингс Джаре Себастьян Далк "признал вину по шести пунктам попытки передачи секретной информации из сферы обороны агенту России".
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По данным минюста, в июне-июле 2022 года Далк работал дизайнером информационных систем защиты АНБ, в августе и сентябре того же года он отправил зашифрованные письма с тремя секретными документами "лицу, которого считал агентом России". В августе же он запросил 85 тысяч долларов за всю информацию, "которой владел", говорится в сообщении. "Далк заявил, что владеет информацией ценной для России и сообщил сотруднику ФБР под прикрытием, что поделится ею в будущем", - говорится в сообщении.
Агенты ФБР арестовали мужчину после передачи новой информации, сообщает минюст. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, вынесение приговора назначено на 26 апреля 2024 года, сообщает минюст.
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