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Синоптик рассказала, когда в Москве сформируется снежный покров

Синоптик рассказала, когда в Москве сформируется снежный покров - РИА Новости, 23.10.2023

Синоптик рассказала, когда в Москве сформируется снежный покров

Временный снежный покров до 10 сантиметров может сформироваться в столичном регионе к утру субботы, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:08

2023-10-23T10:08

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Временный снежный покров до 10 сантиметров может сформироваться в столичном регионе к утру субботы, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Модели долгосрочных прогнозов погоды показывают, что в конце рабочей недели в Москве будет приниматься снег. К этому моменту подстилающая поверхность "остынет", верхний слой прихватит морозцем, выпавший снег задержится на земле. К утру 28 октября в столичном регионе сформируется временный снежный покров. Не исключено, что высота его местами может достигать и 10 сантиметров", - написала Позднякова. По словам специалиста, по климату 1961-1990 годов именно 28 октября считается датой формирования временного снежного покрова в Москве. "Но в 21 столетии было лишь 4 случая, когда в этот день на столицу ложился снег. Так, в 2012 году снежный покров образовался именно 28 октября, на ВДНХ его высота достигала 12 сантиметров, он продержался 4 суток", - написала Позднякова. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в выходные "зарядят мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова".

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