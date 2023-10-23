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Синоптик рассказала, когда в Москве сформируется снежный покров - РИА Новости, 23.10.2023
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10:08 23.10.2023 (обновлено: 10:09 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/sneg-1904597226.html
Синоптик рассказала, когда в Москве сформируется снежный покров
Синоптик рассказала, когда в Москве сформируется снежный покров - РИА Новости, 23.10.2023
Синоптик рассказала, когда в Москве сформируется снежный покров
Временный снежный покров до 10 сантиметров может сформироваться в столичном регионе к утру субботы, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:08
2023-10-23T10:09
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Временный снежный покров до 10 сантиметров может сформироваться в столичном регионе к утру субботы, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Модели долгосрочных прогнозов погоды показывают, что в конце рабочей недели в Москве будет приниматься снег. К этому моменту подстилающая поверхность "остынет", верхний слой прихватит морозцем, выпавший снег задержится на земле. К утру 28 октября в столичном регионе сформируется временный снежный покров. Не исключено, что высота его местами может достигать и 10 сантиметров", - написала Позднякова. По словам специалиста, по климату 1961-1990 годов именно 28 октября считается датой формирования временного снежного покрова в Москве. "Но в 21 столетии было лишь 4 случая, когда в этот день на столицу ложился снег. Так, в 2012 году снежный покров образовался именно 28 октября, на ВДНХ его высота достигала 12 сантиметров, он продержался 4 суток", - написала Позднякова. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в выходные "зарядят мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова".
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общество, москва, татьяна позднякова, евгений тишковец, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Евгений Тишковец, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Синоптик рассказала, когда в Москве сформируется снежный покров

Снежный покров до 10 см может сформироваться в столичном регионе к утру субботы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоробей сидит на покрытом льдом ограждении
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Воробей сидит на покрытом льдом ограждении. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Временный снежный покров до 10 сантиметров может сформироваться в столичном регионе к утру субботы, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Модели долгосрочных прогнозов погоды показывают, что в конце рабочей недели в Москве будет приниматься снег. К этому моменту подстилающая поверхность "остынет", верхний слой прихватит морозцем, выпавший снег задержится на земле. К утру 28 октября в столичном регионе сформируется временный снежный покров. Не исключено, что высота его местами может достигать и 10 сантиметров", - написала Позднякова.
По словам специалиста, по климату 1961-1990 годов именно 28 октября считается датой формирования временного снежного покрова в Москве.
"Но в 21 столетии было лишь 4 случая, когда в этот день на столицу ложился снег. Так, в 2012 году снежный покров образовался именно 28 октября, на ВДНХ его высота достигала 12 сантиметров, он продержался 4 суток", - написала Позднякова.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в выходные "зарядят мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова".
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ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаЕвгений ТишковецОтопительный сезон 2023-2024 в России
 
 
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