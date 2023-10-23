https://ria.ru/20231023/snaryady-1904762118.html

США хотят нарастить производство снарядов для "Железного купола"

США хотят нарастить производство снарядов для "Железного купола" - РИА Новости, 23.10.2023

США хотят нарастить производство снарядов для "Железного купола"

США собираются вновь нарастить производство боеприпасов для систем противоракетной обороны "Железный купол" на фоне спроса из-за обострения войны в Израиле,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:09

2023-10-23T18:09

2023-10-23T18:09

израиль

владимир путин

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. США собираются вновь нарастить производство боеприпасов для систем противоракетной обороны "Железный купол" на фоне спроса из-за обострения войны в Израиле, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей армии и промышленности США. "Война Израиля с ХАМАС возродила дремлющий интерес США к производству боеприпасов для израильской системы противоракетной обороны "Железный купол". ...Это событие поможет региональному союзнику США пополнить запасы для будущих конфликтов", - отмечает газета. По данным Wall Street Journal, новый интерес к производству ракет-перехватчиков "Tamir" для системы "Железный купол" возник спустя два года после того, как армия США отказалась от израильской техники в пользу систем американского производства, которую она сочла более подходящей для "деятельности в Тихоокеанском регионе". Согласно газете, запасы ракет-перехватчиков Израиля истощаются, так как ХАМАС и "Хезболлах" (ливанское военизированное движение - ред.) каждый день запускают сотни ракет по израильским военным объектам и городам. "Чтобы помочь (Израилю- ред.), армия США сейчас отправляет обратно в Израиль два подразделения "Железный купол", которые она приобрела три года назад, а также более 200 ракет Tamir, которые США хранили в своем арсенале. Эти два подразделения были развернуты после испытаний на Гуаме", - отмечает издание. По данным Wall Street Journal, американская компания RTX, которая уже производит около 70% ракет Tamir, вкладывает значительные средства в расширение своих ракетных мощностей в штате Аризона, который может стать одним из мест для размещения ракет. Как отмечает издание со ссылкой на документы по бюджету, Корпус морской пехоты США также планирует приобрести несколько систем "Железный купол", а также около 1800 ракет Tamir. Президент США Джо Байден в пятницу запросил у конгресса выделение 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю, соответствующий запрос направлен в пятницу в конгресс. В бюджетном запросе президента США помощь Израилю также предусматривает предоставление 4 миллиардов долларов до 2027 года на закупку систем ПВО "Железный купол" и "Праща Давида", говорится в опубликованном документе. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/kupol-1901492733.html

https://ria.ru/20231023/slukhi-1904595523.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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израиль, владимир путин, хамас, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, сша, россия